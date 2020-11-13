https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584401062.html

В ВОЗ рассказали, как побороть страх перед COVID-19

В ВОЗ рассказали, как побороть страх перед COVID-19

Страх и беспокойство в период пандемии COVID-19 испытывать нормально, чтобы справиться с этими эмоциями, важно придерживаться регулярного распорядка дня,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:12

2020-11-13T03:12

2020-11-13T03:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

женева (город)

в мире

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ЖЕНЕВА, 13 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Страх и беспокойство в период пандемии COVID-19 испытывать нормально, чтобы справиться с этими эмоциями, важно придерживаться регулярного распорядка дня, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.Эксперты отметили, что ситуация может усугубляться тем, что к страху перед заражением вирусом добавляются существенные изменения в повседневной жизни, в частности новые ограничения передвижения."Тяжелая утрата, изоляция, потеря дохода и страх могут спровоцировать психические расстройства или усугубить существующие. Многие люди могут столкнуться с увеличением количества употребляемого алкоголя и наркотиков, бессонницей и беспокойством. Люди с ранее существовавшими психическими, неврологическими или наркологическими расстройствами особенно уязвимы, особенно когда доступ к лечебным услугам нарушен", - добавили в ВОЗ.Столкнувшись с новыми реалиями работы на дому, временной безработицей, домашним обучением детей в некоторых случаях и отсутствием физического контакта с другими членами семьи, друзьями и коллегами, люди должны заботиться не только о физическом, но и психическом здоровье, уверены в ВОЗ. При этом каждый сам может многое сделать для своего психического благополучия."Мы можем многое сделать для нашего психического благополучия. Важно придерживаться регулярного распорядка дня, например вставать и ложиться спать в одинаковое время каждый день, регулярно питаться здоровой пищей, регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и время на отдых, а также уделять время тому, что вам нравится", - рекомендуют во Всемирной организации здравоохранения.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584362724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, женева (город), в мире