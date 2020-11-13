https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584400691.html
Вирусолог рассказал, как отличить коронавирус от гриппа
Вирусолог рассказал, как отличить коронавирус от гриппа
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о симптомах коронавируса и гриппа. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:17
2020-11-13T03:17
2020-11-13T03:17
здоровье
грипп
медицина
распространение нового коронавируса
георгий викулов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о симптомах коронавируса и гриппа.Кроме того, по словам медика, дополнительно у больного может возникнуть конъюктивит и исчезнуть обоняние и вкус.Проявление заболевания гриппом несколько отличается от симптомов коронавируса."Симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека. У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. <…> Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложненного течения может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с COVID-19 развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках", — рассказал Викулов.Также медик отметил, что больного могут одновременно быть симптомы коронавируса и гриппа.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/zaraznye-1584348901.html
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здоровье, грипп, медицина, георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов
рассказал о симптомах коронавируса и гриппа.
"При коронавирусе характерно наличие одышки в покое, заложенности в груди, повышение температуры до 37,5 и выше, небольшая боль в горле, сухой кашель. <…> В более тяжелых случаях могут быть симптомы интоксикации, падение давления. Если проявляется пневмония, то часть легкого может перестать вентилироваться", — сказал Викулов в беседе с "НСН".
Кроме того, по словам медика, дополнительно у больного может возникнуть конъюктивит и исчезнуть обоняние и вкус.
Проявление заболевания гриппом несколько отличается от симптомов коронавируса.
"Симптомы гриппа проявляются по-разному у ребенка, взрослого и пожилого человека. У не новорожденных детей и взрослых характерно острое начало, резкий подъем температуры, трахеит, сухой кашель, может быть насморк, выраженная слабость, утомляемость. <…> Может быть боязнь света и особый блеск глаз, герпес на губах. При гриппе характерно поражение верхних дыхательных путей, но в случае осложненного течения может быть и развитие гриппозной пневмонии, а в совмещении с COVID-19 развивается полисегментарная пневмония. Они могут быть похожи на снимках", — рассказал Викулов.
Также медик отметил, что больного могут одновременно быть симптомы коронавируса и гриппа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.