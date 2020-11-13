Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом.
Специалист подчеркнул, что сроки окончания пандемии в столице будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют такие факторы, как коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.
"В июне в Москве антитела были всего у 26 процентов населения, а сейчас — у порядка 60 процентов. Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее", — рассказал Болибок.
По его словам, для спада числа заболевших COVID-19 необходимо иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.
В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч. При этом, по его словам, "система здравоохранения справляется": работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.