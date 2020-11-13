https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html

Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T01:26

2020-11-13T01:26

2020-11-13T01:26

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

сергей собянин

москва

общество

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Спрогнозированы сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом.Специалист подчеркнул, что сроки окончания пандемии в столице будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют такие факторы, как коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.По его словам, для спада числа заболевших COVID-19 необходимо иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч. При этом, по его словам, "система здравоохранения справляется": работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сергей собянин, москва, общество