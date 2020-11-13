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https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584397244.html
Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве
Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T01:26
2020-11-13T01:26
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
сергей собянин
москва
общество
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Спрогнозированы сроки окончания пандемии коронавируса в Москве
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом.Специалист подчеркнул, что сроки окончания пандемии в столице будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют такие факторы, как коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.По его словам, для спада числа заболевших COVID-19 необходимо иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.В Москве за сутки скончались 70 человек с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с инфекцией в городе сложная, в сутки выявляют более шести тысяч заболевших, госпитализируют более полутора тысяч. При этом, по его словам, "система здравоохранения справляется": работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас мест в больницах.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сергей собянин, москва, общество

Иммунолог спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса в Москве

01:26 13.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудники МЧС РФ проводят дезинфекцию платформы Киевского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, когда в Москве может остановиться увеличение числа зараженных коронавирусом.
Специалист подчеркнул, что сроки окончания пандемии в столице будут зависеть от роста популяционного иммунитета, на который влияют такие факторы, как коэффициент передачи инфекции и ограничительные меры.
"В июне в Москве антитела были всего у 26 процентов населения, а сейчас — у порядка 60 процентов. Еще месяца полтора, и Москва за счет своего популяционного иммунитета начнет выходить из пандемии, число заражений начнет снижаться. Если удастся к этому моменту еще наладить массовую вакцинацию, то все это будет гораздо быстрее", — рассказал Болибок.
По его словам, для спада числа заболевших COVID-19 необходимо иметь популяционный иммунитет на уровне 75-80 процентов.
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