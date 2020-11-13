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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания
Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:51
2020-11-13T13:51
новое оружие россии
петр моргунов (корабль)
объединенная судостроительная корпорация
калининград
безопасность
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КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные испытания, сообщила пресс-служба предприятия."Завод "Янтарь" завершил программу государственных испытаний большого десантного корабля "Пётр Моргунов". Корабль вернулся к причалу завода. В этом году БДК "Пётр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России", - говорится в сообщении.БДК "Пётр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.В декабре 2019 года корабль приступил к заводским ходовым испытаниям, в конце марта этого года вернулся на акваторию ПСЗ "Янтарь" для проведения ремонтных работ. В конце мая 2020 года "Петр Моргунов" вышел в Балтийское море на финальную стадию заводских ходовых испытаний.Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.ПСЗ "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве военных и гражданских мало- и среднетоннажных судов, проводит судоремонтные работы. Всего на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.
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петр моргунов (корабль), объединенная судостроительная корпорация, калининград, безопасность

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания

13:51 13.11.2020
 
© Фото : пресс-служба ВМФБольшой десантный корабль Петр Моргунов
Большой десантный корабль Петр Моргунов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : пресс-служба ВМФ
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КАЛИНИНГРАД, 13 ноя - РИА Новости. Большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, завершил государственные испытания, сообщила пресс-служба предприятия.
"Завод "Янтарь" завершил программу государственных испытаний большого десантного корабля "Пётр Моргунов". Корабль вернулся к причалу завода. В этом году БДК "Пётр Моргунов" планируется передать Военно-морскому флоту России", - говорится в сообщении.
БДК "Пётр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.
В декабре 2019 года корабль приступил к заводским ходовым испытаниям, в конце марта этого года вернулся на акваторию ПСЗ "Янтарь" для проведения ремонтных работ. В конце мая 2020 года "Петр Моргунов" вышел в Балтийское море на финальную стадию заводских ходовых испытаний.
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Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
ПСЗ "Янтарь" (входит в АО "Объединённая судостроительная корпорация") образован 8 июля 1945 года на базе кёнигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве военных и гражданских мало- и среднетоннажных судов, проводит судоремонтные работы. Всего на заводе построено 160 боевых кораблей и более 500 гражданских судов.
 
Новое оружие РоссииПетр Моргунов (корабль)Объединенная судостроительная корпорацияКалининградБезопасность
 
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