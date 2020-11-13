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Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента
Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента
Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", запустила новый облачный продукт SberCloud CDN, который позволяет максимально ускорить доставку... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:11
2020-11-13T15:11
сбер
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", запустила новый облачный продукт SberCloud CDN, который позволяет максимально ускорить доставку онлайн-контента пользователям из любой точки мира и на любое устройство, сообщает компания."SberCloud CDN (Content Delivery Network) – это сеть доставки контента, которая состоит из более чем 60 интернет-узлов со специализированным программным обеспечением, расположенных в России, Европе, Азии, Северной Америке, Африке и Австралии. С помощью сервисов CDN можно транслировать видео через интернет миллионам зрителей в самом высоком качестве, не покупая собственных серверов потокового вещания. Онлайн-трансляция, переданная через сеть CDN, доставляется пользователям с ближайшего оптимального сервера", - пояснили в компании.SberCloud CDN повышает скорость отображения как сайтов, так и других интернет-сервисов: соцсетей, онлайн-телевидения, аудио и видео-сервисов, онлайн-игр, дистрибьютеров ПО, ОTT-провайдеров."В этом году мы видим стремительный рост объема данных, передаваемых через интернет. По самым скромным оценкам, объем интернет-трафика и, в том числе, видео-контента к 2023 году вырастет вдвое, а общий объем цифровых данных, накопленных человечеством, достигнет 11,7 зеттабайт (1021 байт). И эти данные нужно не просто хранить. Их нужно передавать и обрабатывать. Более того, уже к 2022 году объем мирового интернет-трафика будет составлять около 350 Эксабайт в месяц, и 72% будет проходить через CDN-сети. С учетом возрастающих требований пользователей к качеству и скорости получения контента сложно представить себе современного контент-провайдера, не использующего CDN. Мы хотим, чтобы сервис SberCloud CDN стал драйвером роста для российского интернет-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
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сбер, новости компаний - экономика

Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента

15:11 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании Сбербанка SberCloud
Стенд компании Сбербанка SberCloud - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", запустила новый облачный продукт SberCloud CDN, который позволяет максимально ускорить доставку онлайн-контента пользователям из любой точки мира и на любое устройство, сообщает компания.
"SberCloud CDN (Content Delivery Network) – это сеть доставки контента, которая состоит из более чем 60 интернет-узлов со специализированным программным обеспечением, расположенных в России, Европе, Азии, Северной Америке, Африке и Австралии. С помощью сервисов CDN можно транслировать видео через интернет миллионам зрителей в самом высоком качестве, не покупая собственных серверов потокового вещания. Онлайн-трансляция, переданная через сеть CDN, доставляется пользователям с ближайшего оптимального сервера", - пояснили в компании.
SberCloud CDN повышает скорость отображения как сайтов, так и других интернет-сервисов: соцсетей, онлайн-телевидения, аудио и видео-сервисов, онлайн-игр, дистрибьютеров ПО, ОTT-провайдеров.
"В этом году мы видим стремительный рост объема данных, передаваемых через интернет. По самым скромным оценкам, объем интернет-трафика и, в том числе, видео-контента к 2023 году вырастет вдвое, а общий объем цифровых данных, накопленных человечеством, достигнет 11,7 зеттабайт (1021 байт). И эти данные нужно не просто хранить. Их нужно передавать и обрабатывать. Более того, уже к 2022 году объем мирового интернет-трафика будет составлять около 350 Эксабайт в месяц, и 72% будет проходить через CDN-сети. С учетом возрастающих требований пользователей к качеству и скорости получения контента сложно представить себе современного контент-провайдера, не использующего CDN. Мы хотим, чтобы сервис SberCloud CDN стал драйвером роста для российского интернет-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 11:33
SberCloud представила обновленную облачную платформу SberCloud.Advanced
 
СберНовости компаний - Экономика
 
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