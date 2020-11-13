https://ria.ru/20201113/kontent-1584491437.html

Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента

Компания SberCloud представила сервис быстрой доставки контента

Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", запустила новый облачный продукт SberCloud CDN, который позволяет максимально ускорить доставку... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:11

2020-11-13T15:11

2020-11-13T15:11

сбер

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574176298_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_ac9463e0ba380438872b73bc76ad64ae.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему "Сбера", запустила новый облачный продукт SberCloud CDN, который позволяет максимально ускорить доставку онлайн-контента пользователям из любой точки мира и на любое устройство, сообщает компания."SberCloud CDN (Content Delivery Network) – это сеть доставки контента, которая состоит из более чем 60 интернет-узлов со специализированным программным обеспечением, расположенных в России, Европе, Азии, Северной Америке, Африке и Австралии. С помощью сервисов CDN можно транслировать видео через интернет миллионам зрителей в самом высоком качестве, не покупая собственных серверов потокового вещания. Онлайн-трансляция, переданная через сеть CDN, доставляется пользователям с ближайшего оптимального сервера", - пояснили в компании.SberCloud CDN повышает скорость отображения как сайтов, так и других интернет-сервисов: соцсетей, онлайн-телевидения, аудио и видео-сервисов, онлайн-игр, дистрибьютеров ПО, ОTT-провайдеров."В этом году мы видим стремительный рост объема данных, передаваемых через интернет. По самым скромным оценкам, объем интернет-трафика и, в том числе, видео-контента к 2023 году вырастет вдвое, а общий объем цифровых данных, накопленных человечеством, достигнет 11,7 зеттабайт (1021 байт). И эти данные нужно не просто хранить. Их нужно передавать и обрабатывать. Более того, уже к 2022 году объем мирового интернет-трафика будет составлять около 350 Эксабайт в месяц, и 72% будет проходить через CDN-сети. С учетом возрастающих требований пользователей к качеству и скорости получения контента сложно представить себе современного контент-провайдера, не использующего CDN. Мы хотим, чтобы сервис SberCloud CDN стал драйвером роста для российского интернет-бизнеса", - приводится в сообщении комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20201105/sber-1583134324.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбер, новости компаний - экономика