На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции
19:17 13.11.2020 (обновлено: 20:49 13.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на начало 2021 года.
"Детально с принятием конституции и прочее, по срокам, я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - заявил Лукашенко, общаясь с журналистами. Соответствующее видео разметил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".
Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко отмечал, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.
Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.