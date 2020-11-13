Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/konstitutsiya-1584548293.html
На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции
На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:17
2020-11-13T20:49
роман головченко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576930568_0:188:2973:1860_1400x0_80_0_0_930beafd29e7ade0d0366dd00d49ecf9.jpg
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на начало 2021 года.Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко отмечал, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.
https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576930568_195:191:2671:2048_1400x0_80_0_0_839ee1db21583cda08ea6298fc5ab574.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции

19:17 13.11.2020 (обновлено: 20:49 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на начало 2021 года.

"Детально с принятием конституции и прочее, по срокам, я планирую сейчас заявить на Всебелорусском народном собрании, как мы будем двигаться и при каких условиях. Они сейчас вырабатываются. Но ни в коем случае не под давлением, ни в коем случае мы не пойдем на то, чтобы, знаете, бросить людей и уйти. Бежать я никуда не собираюсь и не убегу", - заявил Лукашенко, общаясь с журналистами. Соответствующее видео разметил близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул первого".

Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко отмечал, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.
Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.
Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.
Ситуация в Минске - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
Белоруссия идет на поправки. Что поменяют в Конституции республики
 
Роман ГоловченкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния