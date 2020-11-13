https://ria.ru/20201113/konstitutsiya-1584548293.html

На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции

На Всебелорусском собрании объявят сроки принятия новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:17

2020-11-13T19:17

2020-11-13T20:49

роман головченко

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сроки принятия новой конституции республики будут объявлены на Всебелорусском народном собрании, которое намечено на начало 2021 года.Ранее Лукашенко заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума. Как отмечал глава государства, готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Лукашенко отмечал, что разработка новой белорусской конституции должна сопровождаться выработкой единого видения, какой страна должна стать в перспективе.Второго октября Палата представителей (нижняя палата парламента) объявила сбор предложений граждан по внесению изменений в конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.Ранее премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.

https://ria.ru/20201021/konstitutsiya-1580660854.html

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роман головченко, александр лукашенко, белоруссия, в мире