https://ria.ru/20201113/koloniya-1584484801.html

Пол Уилан пожаловался на условия содержания в колонии

Пол Уилан пожаловался на условия содержания в колонии

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии с просьбами обеспечить колонию врачом со... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:40

2020-11-13T14:40

2020-11-13T14:40

дело пола уилана

пол уилан

республика мордовия

общественная наблюдательная комиссия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя - РИА Новости. Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Мордовии с просьбами обеспечить колонию врачом со знанием английского и прекратить ночные побудки, сообщил РИА Новости председатель ОНК Валерий Крутов.Ранее брат Уилана Дэвид заявил, что Пол жалуется на условия в исправительной колонии в Мордовии, что его по ночам "будят примерно с двухчасовыми интервалами", хотя, когда он прибыл туда, спать ему не мешали."Мне позвонили из ФСИН и сказали, что Уилан хочет пообщаться с представителем ОНК. Мы создали бригаду и поехали. Вчера ездила моя заместитель, она его увидела. Все нормально, он жив-здоров, разговаривает на русском, его уже можно понять. Но был, конечно, и переводчик", - рассказал Крутов.По его словам, у Уилана три просьбы: обеспечить ему возможность безмятежного сна, выяснить, почему его считают склонным к побегу, и найти в колонию врача, говорящего по-английски."Основной вопрос - сон. У него красная полоса (красная полоса на обложке личного дела заключенного означает, что он склонен к побегу – ред.).. Сотрудники проверяют (по ночам - ред.), он просыпался, ему это не нравилось… Еще его интересует, почему его считают склонным к побегу – вроде он не собирается никуда бежать. Но на этот счет мы не можем ничего сказать, нас к этой информации никто не допустит", - заметил Крутов.О склонности Уилана к побегу в феврале сообщала его защита - такую характеристику американцу выдали в "Лефортово" для рассмотрения его дела по существу. На каком основании Уилана поставили в СИЗО на учет как склонного к побегу, не уточнялось.Кроме того, как поделился Крутов, Уилан "обратил внимание на то, что было бы неплохо иметь в колонии врача с английским языком". "У него есть вопросы, а на русском языке он объяснить свои пожелания не может", - пояснил председатель ОНК Мордовии.Он подчеркнул, что ни один из этих вопросов не входит в компетенцию комиссии. "Если он склонен к побегу, мы это никак не сменим. И по ночам его так и будут проверять по инструкции. Просто теперь будут проверять более человечно, стараться не будить. А с английским языком врача мы тоже не в состоянии ему помочь, потому что это бюджетная составляющая", - пояснил собеседник агентства.В остальном Уилан не жаловался на условия в колонии. "Его все устраивает. Он понимает, что других возможностей нет", - сказал Крутов, добавив, что руководство регионального ФСИН записало все вопросы и пожелания Уилана.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в подмосковный Сергиев Посад.В начале августа Уилан был доставлен в Мордовию, он отбывает наказание в колонии №17 в поселке Озерный в Зубово-Полянском районе.

https://ria.ru/20200810/1575571602.html

https://ria.ru/20200615/1572951561.html

https://ria.ru/20200825/uilan-1576271563.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело пола уилана, пол уилан, республика мордовия, общественная наблюдательная комиссия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия