https://ria.ru/20201113/klyayn-1584477447.html

Следствие будет просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна

Следствие будет просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна

Следователи планируют 14 ноября направить материалы уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна в местный суд для избрания ему меры пресечения в виде помещения под РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:13

2020-11-13T14:13

2020-11-13T14:19

томская область

задержание мэра томска

иван кляйн

следственный комитет россии (ск рф)

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи планируют 14 ноября направить материалы уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна в местный суд для избрания ему меры пресечения в виде помещения под стражу, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева."Да", - ответила она на вопрос, будет ли следствие ходатайствовать об аресте Кляйна.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина. Кляйн был переизбран в 2018 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, предположив, что это может быть связано с тяжестью подозрений в адрес Кляйна.

https://ria.ru/20200709/1574089034.html

томская область

томск

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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна. 2020-11-13T14:13 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия