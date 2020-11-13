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Следствие будет просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна
Следствие будет просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна
Следователи планируют 14 ноября направить материалы уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна в местный суд для избрания ему меры пресечения в виде помещения под РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:13
2020-11-13T14:19
томская область
задержание мэра томска
иван кляйн
следственный комитет россии (ск рф)
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи планируют 14 ноября направить материалы уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна в местный суд для избрания ему меры пресечения в виде помещения под стражу, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева."Да", - ответила она на вопрос, будет ли следствие ходатайствовать об аресте Кляйна.По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина. Кляйн был переизбран в 2018 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, предположив, что это может быть связано с тяжестью подозрений в адрес Кляйна.
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томская область
томск
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Кадры задержания мэра Томска Ивана Кляйна
В Томске по делу о превышении должностных полномочий задержали главу города Ивана Кляйна.
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томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, следственный комитет россии (ск рф), томск, происшествия

Следствие будет просить об аресте мэра Томска Ивана Кляйна

14:13 13.11.2020 (обновлено: 14:19 13.11.2020)
 
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Следователи планируют 14 ноября направить материалы уголовного дела мэра Томска Ивана Кляйна в местный суд для избрания ему меры пресечения в виде помещения под стражу, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Томской области Елена Лебедева.
"Да", - ответила она на вопрос, будет ли следствие ходатайствовать об аресте Кляйна.
"Завтра с утра материалы повезут в Кировский районный суд", - добавила Лебедева.
По данным СК, в 2016 году мэр Томска помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво". Кляйн долгое время был гендиректором ОАО "Томское пиво", но покинул этот пост после того, как в 2013 году стал мэром Томска. С тех пор компанию возглавляет его жена Галина. Кляйн был переизбран в 2018 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обратили внимание на достаточно жесткие обстоятельства задержания мэра Томска, предположив, что это может быть связано с тяжестью подозрений в адрес Кляйна.
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Томская областьЗадержание мэра ТомскаИван КляйнСледственный комитет России (СК РФ)ТомскПроисшествия
 
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