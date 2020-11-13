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Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции
Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, на которого возбуждается уголовное дело о коррупции: ранее были осуждены Александр Макаров и Николай Николайчук. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:25
2020-11-13T10:25
задержание мэра томска
иван кляйн
александр макаров
томское пиво
следственный комитет россии (ск рф)
николай николайчук
приговор бывшему мэру томска александру макарову
арест мэра города томска александра макарова
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, на которого возбуждается уголовное дело о коррупции: ранее были осуждены Александр Макаров и Николай Николайчук.Как сообщил в пятницу СК РФ, Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По оперативным данным, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", который сейчас принадлежит семье градоначальника.Предшественник Кляйна на посту градоначальника Александр Макаров был задержан в 2006 году. В ноябре 2010 года Томский облсуд за превышение полномочий и взятки приговорил его к 12 годам колонии.В 2011 году Верховный суд РФ смягчил приговор на четыре месяца, а в 2015-м Макаров вышел на свободу условно-досрочно.Кроме того, в 2014 году был задержан тогда уже ушедший в отставку с поста главы города Николай Николайчук. В 2015 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и крупному штрафу – опять же за превышение полномочий.Будучи мэром, он предложил строительной компании провести дополнительные ремонтные работы на одной из улиц города, при этом в бюджете денег на их оплату не было. Затем предприятие по предложению самого Николайчука взыскало через суд с городской администрации более 36 миллионов рублей – в этом и состояло преступление.Иван Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
https://ria.ru/20200925/zaderzhanie-1577781527.html
https://ria.ru/20200709/1574089034.html
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задержание мэра томска, иван кляйн, александр макаров, томское пиво, следственный комитет россии (ск рф), николай николайчук, приговор бывшему мэру томска александру макарову, арест мэра города томска александра макарова, происшествия

Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, уличенным в коррупции

10:25 13.11.2020
 
© РИА Новости / Яков АндреевМэр Томска Иван Кляйн
Мэр Томска Иван Кляйн - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Иван Кляйн стал третьим подряд мэром Томска, на которого возбуждается уголовное дело о коррупции: ранее были осуждены Александр Макаров и Николай Николайчук.
Как сообщил в пятницу СК РФ, Кляйна задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По оперативным данным, в 2016 году он помешал местному бизнесмену получить землю под строительство жилья, поскольку она примыкала к заводу "Томское пиво", который сейчас принадлежит семье градоначальника.
Предшественник Кляйна на посту градоначальника Александр Макаров был задержан в 2006 году. В ноябре 2010 года Томский облсуд за превышение полномочий и взятки приговорил его к 12 годам колонии.
В 2011 году Верховный суд РФ смягчил приговор на четыре месяца, а в 2015-м Макаров вышел на свободу условно-досрочно.
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Кроме того, в 2014 году был задержан тогда уже ушедший в отставку с поста главы города Николай Николайчук. В 2015 году суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и крупному штрафу – опять же за превышение полномочий.
Будучи мэром, он предложил строительной компании провести дополнительные ремонтные работы на одной из улиц города, при этом в бюджете денег на их оплату не было. Затем предприятие по предложению самого Николайчука взыскало через суд с городской администрации более 36 миллионов рублей – в этом и состояло преступление.
Иван Кляйн избран мэром Томска в 2013 году, переизбран в 2018-м. С 1994 года возглавлял компанию "Томское пиво", а после перехода на государственную службу, по крайней мере де-юре, отошел от управления компанией.
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Задержание мэра ТомскаИван КляйнАлександр МакаровТомское пивоСледственный комитет России (СК РФ)Николай НиколайчукПриговор бывшему мэру Томска Александру МакаровуАрест мэра города Томска Александра МакароваПроисшествия
 
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