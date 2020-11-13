https://ria.ru/20201113/klyayn-1584418080.html
Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна
Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с задержанием мэра Томска рассчитывает на профессионализм правоохранительных органов и не будет вмешиваться в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:48
2020-11-13T09:48
2020-11-13T10:04
сергей жвачкин
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
задержание мэра томска
иван кляйн
томск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с задержанием мэра Томска рассчитывает на профессионализм правоохранительных органов и не будет вмешиваться в их работу, сообщает в пятницу обладминистрация.Как сообщил СК РФ, мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального ведомства на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).В обладминистрации отметили, что Жвачкина своевременно проинформировали о задержании мэра Кляйна утром 13 ноября.
https://ria.ru/20201109/zaderzhanie-1583778966.html
томская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей жвачкин, следственный комитет россии (ск рф), томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия