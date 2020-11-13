https://ria.ru/20201113/klyayn-1584418080.html

Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна

Томский губернатор прокомментировал задержание Ивана Кляйна

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с задержанием мэра Томска рассчитывает на профессионализм правоохранительных органов и не будет вмешиваться в... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:48

2020-11-13T09:48

2020-11-13T10:04

сергей жвачкин

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

задержание мэра томска

иван кляйн

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в связи с задержанием мэра Томска рассчитывает на профессионализм правоохранительных органов и не будет вмешиваться в их работу, сообщает в пятницу обладминистрация.Как сообщил СК РФ, мэра Томска Ивана Кляйна в пятницу задержали на рабочем месте. Следователи регионального ведомства на основании материалов УФСБ возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).В обладминистрации отметили, что Жвачкина своевременно проинформировали о задержании мэра Кляйна утром 13 ноября.

https://ria.ru/20201109/zaderzhanie-1583778966.html

томская область

томск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей жвачкин, следственный комитет россии (ск рф), томская область, задержание мэра томска, иван кляйн, томск, происшествия