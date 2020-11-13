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https://ria.ru/20201113/klip-1584343792.html
Artik & Asti и Сергей Жуков творят добро в клипе "Москва не верит слезам"
Artik & Asti и Сергей Жуков творят добро в клипе "Москва не верит слезам"
На YouTube-канале группы "Руки вверх!" опубликовали клип на трек "Москва не верит слезам", созданный Сергеем Жуковым и дуэтом Artik & Asti. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:06
2020-11-13T18:06
культура
руки вверх! (группа)
artik & asti
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале группы "Руки вверх!" опубликовали клип на трек "Москва не верит слезам", созданный Сергеем Жуковым и дуэтом Artik &amp; Asti.Музыканты прогуливаются по улицам столицы и обнаруживают, что многим нужна помощь. Например, Артем Умрихин возвращает одной девушке сумку, украденную злобным грабителем, Анна Дзюба успокаивает другую, которая рассталась с молодым человеком, а Сергей Жуков помогает мальчику найти младшую сестру. Таким образом герои клипа демонстрируют, что справляться с трудностями и проблемами легче, если поддерживать и помогать друг другу. В комментариях зрители написали, что видео, снятое Артемом Сотником, получилось "добрым и теплым": "Люди бывают разные! Клип говорит о том, что надо быть добрее", — считает Lubov Schäffer; "Душевный клип, очень красочный. Пересматривала бы и пересматривала. Больше таких клипов", — написала Юлия Тарасевич; "Очень актуальный клип в наше трудное время", — подчеркнула Юлия Стародумова.
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руки вверх! (группа), artik & asti , музыка, новости культуры

Artik & Asti и Сергей Жуков творят добро в клипе "Москва не верит слезам"

18:06 13.11.2020
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале группы "Руки вверх!" опубликовали клип на трек "Москва не верит слезам", созданный Сергеем Жуковым и дуэтом Artik & Asti.
"Друзья, ура! Этот день настал. Сегодня вы, наконец-то, узнаете, почему "Москва не верит слезам", — написал Жуков в инстаграме.
Музыканты прогуливаются по улицам столицы и обнаруживают, что многим нужна помощь. Например, Артем Умрихин возвращает одной девушке сумку, украденную злобным грабителем, Анна Дзюба успокаивает другую, которая рассталась с молодым человеком, а Сергей Жуков помогает мальчику найти младшую сестру.
Таким образом герои клипа демонстрируют, что справляться с трудностями и проблемами легче, если поддерживать и помогать друг другу.
В комментариях зрители написали, что видео, снятое Артемом Сотником, получилось "добрым и теплым": "Люди бывают разные! Клип говорит о том, что надо быть добрее", — считает Lubov Schäffer; "Душевный клип, очень красочный. Пересматривала бы и пересматривала. Больше таких клипов", — написала Юлия Тарасевич; "Очень актуальный клип в наше трудное время", — подчеркнула Юлия Стародумова.
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