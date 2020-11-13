https://ria.ru/20201113/klinton-1584407682.html

СМИ: Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН

СМИ: Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН

Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:03

2020-11-13T08:03

2020-11-13T08:03

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

хиллари клинтон

джо байден

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в штабе Джо Байдена, которого СМИ называют победителем президентских выборов.Сторонники этой кадровой идеи считают, что назначение Клинтон продемонстрирует важность данного поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой ООН.Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. Она считалась фаворитом на президентских выборах 2016 года, но неожиданно уступила Дональду Трампу.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201113/trump-1584405290.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, оон, сша, в мире