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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201113/klinton-1584407682.html
СМИ: Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН
СМИ: Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН
Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает газета Washington Post со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:03
2020-11-13T08:03
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в штабе Джо Байдена, которого СМИ называют победителем президентских выборов.Сторонники этой кадровой идеи считают, что назначение Клинтон продемонстрирует важность данного поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой ООН.Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. Она считалась фаворитом на президентских выборах 2016 года, но неожиданно уступила Дональду Трампу.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, оон, сша, в мире

СМИ: Хиллари Клинтон хотят предложить должность постпреда в ООН

08:03 13.11.2020
 
© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкХиллари Клинтон
Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Никита Шохов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Бывшему госсекретарю США и экс-кандидату в президенты Хиллари Клинтон могут предложить должность постпреда в ООН, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источник в штабе Джо Байдена, которого СМИ называют победителем президентских выборов.
Сторонники этой кадровой идеи считают, что назначение Клинтон продемонстрирует важность данного поста в новой администрации, а также поможет укрепить авторитет самой ООН.
Клинтон занимала пост госсекретаря во время первого срока президента Барака Обамы. Она считалась фаворитом на президентских выборах 2016 года, но неожиданно уступила Дональду Трампу.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Победу, по предварительным данным, одержал Джо Байден, о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США республиканец Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Вчера, 06:51Выборы президента США — 2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденООНСШАВ мире
 
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