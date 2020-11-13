https://ria.ru/20201113/kibersport-1584484493.html

Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Не верю! Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки и киберспорт

Киберспорт - официально признанный в России вид спорта, со своими чемпионатами и многомиллионными фондами. И, как любому спорту, ему присущи договорные матчи и допинг-скандалы. А также специфические обманы: подмена игроков, читерство, прокачка чужих аккаунтов. Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?

2020-11-13T15:00

2020-11-13T15:00

2020-11-13T15:07

не верю!

dota 2

киберспорт

подкаст

спорт

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Не верю!Допинг, подставные матчи, контракты с армией: фейки в киберспорте Киберспорт - официально признанный в России вид спорта, со своими чемпионатами и многомиллионными фондами. И, как любому спорту, ему присущи договорные матчи и допинг-скандалы. А также специфические обманы: подмена игроков, читерство, прокачка чужих аккаунтов. Как не потерять деньги на турнирах и ставках в киберспорте?

Разбираемся в теме вместе с президентом Федерации компьютерного спорта России и бывшим киберспортсменом Дмитрием Смитом.0:57 - темы выпуска: какие заблуждения, фейки и мифы мы будем обсуждать. 2:16 - “В России киберспорта нет”: почему такое заблуждение живо до сих пор?4:55 - “Агрессивный задохлик”: мифы и правда о здоровье, психике и подготовке киберспортсменов.12:19 - Правда ли, что вооружённые силы хотят привлекать геймеров, чтобы они управляли боевой техникой?16:50 - Могут ли игроки в автосимуляторы тягаться с реальными гонщиками?19:29 - “Американские, китайские и корейские фамилии”: русских игроков нет на мировой киберарене?24:31 - “Заработал больше, чем Месси”: мифы о заработках киберспортсменов.28:00 - Есть ли в киберспорте допинг?30:56 - Подмена игроков, читерство, подглядывания: как игроки жульничают на турнирах.36:15 - “На меня давят, угрожают, просят, предлагают $10.000, чтобы я этот матч слил”: договорные матчи и махинации со ставками.40:17 - Киберспорт - не для всех? Правда о пороге входа в профессиональный киберспорт.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, dota 2, киберспорт, подкаст, спорт