https://ria.ru/20201113/kiberataki-1584530068.html

Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармацевтические компании

Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармацевтические компании

Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:42

2020-11-13T17:42

2020-11-13T17:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

microsoft corporation

кндр (северная корея)

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса."В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лечения от COVID-19. В число целей входили крупнейшие фармацевтический компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах", - говорится в блоге компании."Атаки были со стороны "Стронция" (Strontium), игрока, происходящего из России, и двух игроков, происходящих из Северной Кореи, которых мы называем "Цинк" (Zinc) и "Церий" (Cerium)", - сказано в пресс-релизе.Среди целей злоумышленников – большая часть разработчиков вакцины, у которых она уже находится на разных стадиях клинических испытаний, утверждают в Microsoft."Стронций" продолжает использовать подбор паролей и грубые попытки входа, чтобы украсть данные для доступа. Эти атаки, которые нацелены на взлом аккаунтов людей с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток", - говорится в блоге.Также Microsoft утверждает, что из Северной Кореи действуют преимущественно путем рассылки электронных писем.Россия неоднократно отрицала обвинения западных стран в "кибератаках" на различные ведомства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200719/1574557589.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, microsoft corporation, кндр (северная корея), в мире