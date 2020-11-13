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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/kiberataki-1584530068.html
Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармацевтические компании
Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармацевтические компании
Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:42
2020-11-13T17:42
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
microsoft corporation
кндр (северная корея)
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса."В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лечения от COVID-19. В число целей входили крупнейшие фармацевтический компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах", - говорится в блоге компании."Атаки были со стороны "Стронция" (Strontium), игрока, происходящего из России, и двух игроков, происходящих из Северной Кореи, которых мы называем "Цинк" (Zinc) и "Церий" (Cerium)", - сказано в пресс-релизе.Среди целей злоумышленников – большая часть разработчиков вакцины, у которых она уже находится на разных стадиях клинических испытаний, утверждают в Microsoft."Стронций" продолжает использовать подбор паролей и грубые попытки входа, чтобы украсть данные для доступа. Эти атаки, которые нацелены на взлом аккаунтов людей с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток", - говорится в блоге.Также Microsoft утверждает, что из Северной Кореи действуют преимущественно путем рассылки электронных писем.Россия неоднократно отрицала обвинения западных стран в "кибератаках" на различные ведомства.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200719/1574557589.html
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коронавирус covid-19, россия, microsoft corporation, кндр (северная корея), в мире

Microsoft обвинила Россию в кибератаках на фармацевтические компании

17:42 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Компания Microsoft утверждает, что в последние месяцы засекла кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые занимаются разработкой вакцин от коронавируса.
"В последние месяцы мы засекли кибератаки со стороны трех государственных игроков, целью которых были крупные компании, напрямую задействованные в разработке вакцин и лечения от COVID-19. В число целей входили крупнейшие фармацевтический компании и разработчики вакцины в Канаде, Франции, Индии, Южной Корее и Соединенных Штатах", - говорится в блоге компании.
Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 19.07.2020
19 июля, 15:08Распространение нового коронавируса
Рааб обвинил Россию в причастности к кибератакам на разработки вакцины
"Атаки были со стороны "Стронция" (Strontium), игрока, происходящего из России, и двух игроков, происходящих из Северной Кореи, которых мы называем "Цинк" (Zinc) и "Церий" (Cerium)", - сказано в пресс-релизе.
Среди целей злоумышленников – большая часть разработчиков вакцины, у которых она уже находится на разных стадиях клинических испытаний, утверждают в Microsoft.
"Стронций" продолжает использовать подбор паролей и грубые попытки входа, чтобы украсть данные для доступа. Эти атаки, которые нацелены на взлом аккаунтов людей с использованием тысяч или миллионов быстрых попыток", - говорится в блоге.
Также Microsoft утверждает, что из Северной Кореи действуют преимущественно путем рассылки электронных писем.
Россия неоднократно отрицала обвинения западных стран в "кибератаках" на различные ведомства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияMicrosoft CorporationКНДР (Северная Корея)В мире
 
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