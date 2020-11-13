https://ria.ru/20201113/khram-1584489392.html

Украинский бизнесмен организовал в ресторане "храм" для обхода карантина

Украинский бизнесмен организовал в ресторане "храм" для обхода карантина

Бизнесмен из украинского Тернополя Тарас Ковальчук заявил, что вместе с единомышленниками создал религиозную организацию "Братство Лысых", ряд заведений города... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:03

2020-11-13T15:03

2020-11-13T15:03

распространение нового коронавируса

андрей садовой

тернополь

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КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Бизнесмен из украинского Тернополя Тарас Ковальчук заявил, что вместе с единомышленниками создал религиозную организацию "Братство Лысых", ряд заведений города на выходных превратятся в культовые объекты для обхода "карантина выходного дня".На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных будет разрешено работать ограниченному перечню учреждений, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, СТО, почта и банки. Ранее мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня".По словам Ковальчука, Киев "не очень слышит бизнес и людей в целом". Ресторатор считает такие меры неэффективными. "Пикеты, протесты на национальном уровне. Попробовать достучаться до властей и объяснить, что логики карантина выходного дня нет. Лучше закрыть все тогда на 14 дней, но реально все в полный локдаун, и "Эпицентр" (сеть гипермаркетов, работавших во время локдауна в стране весной - ред.), также с "Сильпо", АТБ (сети супермаркетов - ред.) и аптеками, выдача только через окно. Ну и из дома не далее чем на 500 метров. Тогда может будет результат, а не эти полумеры", - написал он в Facebook.После принятого кабмином решения Ковальчук заявил, что начал искать с единомышленниками юридический механизм, как продолжить работать в новых условиях. По его словам, вдохновился опытом Польши, где фитнес-центр стал церковью.Свои слова Ковальчук подкрепил конституцией Украины, статья 35 которой гласит, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. "Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность", - процитировал он основной закон Украины.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 512 652 человек, выздоровели 233 849 заболевших, летальных случаев – 9 317.

https://ria.ru/20201112/zelenskiy-1584392896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей садовой, тернополь, польша, львов, украина, в мире