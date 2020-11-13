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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/khaker-1584542699.html
СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19
СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19
Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:47
2020-11-13T18:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщает портал Business Insider со ссылкой на собственное расследование.По данным издания, атака на серверы BioNTech была совершена еще в сентябре. При помощи вируса-вымогателя Ryuk злоумышленники зашифровали часть серверов, сообщили осведомленные источники."IT-системы компании не были поражены троян-шифровальщиком, таким как вирус-вымогатель Ryuk... Как высокотехнологичная компания мы изначально очень добросовестно подготавливаемся к таким инцидентам и предприняли обширные меры", - заявила порталу представитель компании.Источники в службе безопасности подтвердили, что атака не нанесла ущерба. Система защиты была достаточно надежной, чтобы не допустить утечки важных документов и необратимого разрушения важных данных. По неподтвержденным сведениям, к делу было привлечено Федеральное ведомство по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, неизвестно. Мотивом преступников могла быть атака с целью получения выкупа.Ранее представитель Федерального центра информационных технологий Германии подтвердил РИА Новости, что сайт Института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемической ситуацией в стране и мире, подвергся DDoS-атаке 22 октября. Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV, контрразведка ФРГ) проинформировала компании, которые занимаются исследованиями в области борьбы против коронавируса, о возможных кибератаках.Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584339958.html
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html
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коронавирус covid-19, германия, в мире

СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19

18:47 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Женщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщает портал Business Insider со ссылкой на собственное расследование.
По данным издания, атака на серверы BioNTech была совершена еще в сентябре. При помощи вируса-вымогателя Ryuk злоумышленники зашифровали часть серверов, сообщили осведомленные источники.
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:53Распространение нового коронавируса
Медведев обратил внимание на планы Pfizer по выпуску вакцины от COVID-19
"IT-системы компании не были поражены троян-шифровальщиком, таким как вирус-вымогатель Ryuk... Как высокотехнологичная компания мы изначально очень добросовестно подготавливаемся к таким инцидентам и предприняли обширные меры", - заявила порталу представитель компании.
Источники в службе безопасности подтвердили, что атака не нанесла ущерба. Система защиты была достаточно надежной, чтобы не допустить утечки важных документов и необратимого разрушения важных данных. По неподтвержденным сведениям, к делу было привлечено Федеральное ведомство по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, неизвестно. Мотивом преступников могла быть атака с целью получения выкупа.
Шприц - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 19:25
Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer
Ранее представитель Федерального центра информационных технологий Германии подтвердил РИА Новости, что сайт Института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемической ситуацией в стране и мире, подвергся DDoS-атаке 22 октября. Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV, контрразведка ФРГ) проинформировала компании, которые занимаются исследованиями в области борьбы против коронавируса, о возможных кибератаках.
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30Инфографика
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
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