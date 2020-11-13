https://ria.ru/20201113/khaker-1584542699.html

СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19

СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19

Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:47

2020-11-13T18:47

2020-11-13T18:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152991/28/1529912859_0:135:3164:1915_1400x0_80_0_0_82dc68987dbc7bbcaaaf7cf249c1f41e.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщает портал Business Insider со ссылкой на собственное расследование.По данным издания, атака на серверы BioNTech была совершена еще в сентябре. При помощи вируса-вымогателя Ryuk злоумышленники зашифровали часть серверов, сообщили осведомленные источники."IT-системы компании не были поражены троян-шифровальщиком, таким как вирус-вымогатель Ryuk... Как высокотехнологичная компания мы изначально очень добросовестно подготавливаемся к таким инцидентам и предприняли обширные меры", - заявила порталу представитель компании.Источники в службе безопасности подтвердили, что атака не нанесла ущерба. Система защиты была достаточно надежной, чтобы не допустить утечки важных документов и необратимого разрушения важных данных. По неподтвержденным сведениям, к делу было привлечено Федеральное ведомство по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, неизвестно. Мотивом преступников могла быть атака с целью получения выкупа.Ранее представитель Федерального центра информационных технологий Германии подтвердил РИА Новости, что сайт Института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемической ситуацией в стране и мире, подвергся DDoS-атаке 22 октября. Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV, контрразведка ФРГ) проинформировала компании, которые занимаются исследованиями в области борьбы против коронавируса, о возможных кибератаках.Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/vaktsina-1584339958.html

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583997049.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире