СМИ сообщили о кибератаке на разработчика немецкой вакцины от COVID-19
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина сидит за ноутбуком. Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Хакеры совершили атаку на немецкую биоинженеринговую компанию BioNTech, которая совместно с американским фармацевтическим гигантом Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, сообщает портал Business Insider со ссылкой на собственное расследование.
По данным издания, атака на серверы BioNTech была совершена еще в сентябре. При помощи вируса-вымогателя Ryuk злоумышленники зашифровали часть серверов, сообщили осведомленные источники.
"IT-системы компании не были поражены троян-шифровальщиком, таким как вирус-вымогатель Ryuk... Как высокотехнологичная компания мы изначально очень добросовестно подготавливаемся к таким инцидентам и предприняли обширные меры", - заявила порталу представитель компании.
Источники в службе безопасности подтвердили, что атака не нанесла ущерба. Система защиты была достаточно надежной, чтобы не допустить утечки важных документов и необратимого разрушения важных данных. По неподтвержденным сведениям, к делу было привлечено Федеральное ведомство по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, неизвестно. Мотивом преступников могла быть атака с целью получения выкупа.
10 ноября, 19:25Добровольцы пожаловались на побочные эффекты от вакцины Pfizer
Ранее представитель Федерального центра информационных технологий Германии подтвердил РИА Новости, что сайт Института Роберта Коха, который входит в систему минздрава ФРГ и следит за эпидемической ситуацией в стране и мире, подвергся DDoS-атаке 22 октября. Федеральное ведомство по защите конституции Германии (BfV, контрразведка ФРГ) проинформировала компании, которые занимаются исследованиями в области борьбы против коронавируса, о возможных кибератаках.
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer ранее сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний - вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19. Заявку на регистрацию вакцины в США планируется подать уже в ноябре.
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