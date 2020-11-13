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Жительнице Казани дали 16 лет колонии за поджог квартиры знакомых
Жительнице Казани дали 16 лет колонии за поджог квартиры знакомых
Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии за поджог квартиры знакомых, из-за чего два человека погибли и трое получили... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:26
2020-11-13T15:27
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии за поджог квартиры знакомых, из-за чего два человека погибли и трое получили травмы, сообщает прокуратура республики.Подсудимую признали виновной в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух общеопасным способом, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, умышленном причинении легкого вреда здоровью.В суде установлено, что 7 декабря 2019 года подсудимая в компании пятерых человек распивала спиртные напитки в квартире на улице Актайской в Казани. Во время застолья между подсудимой и хозяевами жилища произошла ссора, женщину выгнали из квартиры. В ответ на это она подожгла дверь квартиры и скрылась. Находившиеся в квартире мужчина и женщина скончались на месте от отравления угарным газом. Еще трое мужчин, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна и получили травмы.Также суд выяснил, что 13 ноября 2019 года подсудимая, находясь в той же квартире, в ходе ссоры ударила приятеля ножом в грудь. Ранение оказалось незначительным и причинило легкий вред здоровью. Свою вину подсудимая частично признала.
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казань, происшествия

Жительнице Казани дали 16 лет колонии за поджог квартиры знакомых

15:26 13.11.2020 (обновлено: 15:27 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии за поджог квартиры знакомых, из-за чего два человека погибли и трое получили травмы, сообщает прокуратура республики.
"Оглашён приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 31-летней жительницы Казани… Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил женщину к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
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Подсудимую признали виновной в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух общеопасным способом, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, умышленном причинении легкого вреда здоровью.
В суде установлено, что 7 декабря 2019 года подсудимая в компании пятерых человек распивала спиртные напитки в квартире на улице Актайской в Казани. Во время застолья между подсудимой и хозяевами жилища произошла ссора, женщину выгнали из квартиры. В ответ на это она подожгла дверь квартиры и скрылась. Находившиеся в квартире мужчина и женщина скончались на месте от отравления угарным газом. Еще трое мужчин, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна и получили травмы.
Также суд выяснил, что 13 ноября 2019 года подсудимая, находясь в той же квартире, в ходе ссоры ударила приятеля ножом в грудь. Ранение оказалось незначительным и причинило легкий вред здоровью. Свою вину подсудимая частично признала.
 
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