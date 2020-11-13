https://ria.ru/20201113/kazan-1584495884.html

Жительнице Казани дали 16 лет колонии за поджог квартиры знакомых

Жительнице Казани дали 16 лет колонии за поджог квартиры знакомых

Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии за поджог квартиры знакомых, из-за чего два человека погибли и трое получили... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:26

2020-11-13T15:26

2020-11-13T15:27

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 13 ноя - РИА Новости. Верховный суд Татарстана в пятницу приговорил жительницу Казани к 16 годам колонии за поджог квартиры знакомых, из-за чего два человека погибли и трое получили травмы, сообщает прокуратура республики.Подсудимую признали виновной в убийстве двух человек и покушении на убийство еще двух общеопасным способом, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба, умышленном причинении легкого вреда здоровью.В суде установлено, что 7 декабря 2019 года подсудимая в компании пятерых человек распивала спиртные напитки в квартире на улице Актайской в Казани. Во время застолья между подсудимой и хозяевами жилища произошла ссора, женщину выгнали из квартиры. В ответ на это она подожгла дверь квартиры и скрылась. Находившиеся в квартире мужчина и женщина скончались на месте от отравления угарным газом. Еще трое мужчин, спасаясь от пожара, выпрыгнули из окна и получили травмы.Также суд выяснил, что 13 ноября 2019 года подсудимая, находясь в той же квартире, в ходе ссоры ударила приятеля ножом в грудь. Ранение оказалось незначительным и причинило легкий вред здоровью. Свою вину подсудимая частично признала.

https://ria.ru/20201112/ubiystvo-1584214646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия