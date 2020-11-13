В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкКоридор ковидного моногоспиталя, организованного на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались дома, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее штаб отмечал, что в Тюменской области с 15 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.
"Льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будут заблокированы с 16 ноября. Такое решение только что принято на заседании оперативного штаба Тюменской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что данная ограничительная мера - вынужденная. "К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - приводятся в сообщении слова главы региона.
По данным штаба, среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября.
С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.
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