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В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет
В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет
Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:44
2020-11-13T14:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр моор
здоровье - общество
тюменская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались дома, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.Ранее штаб отмечал, что в Тюменской области с 15 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что данная ограничительная мера - вынужденная. "К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - приводятся в сообщении слова главы региона.По данным штаба, среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября.С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр моор, здоровье - общество, тюменская область

В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет

14:44 13.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкКоридор ковидного моногоспиталя, организованного на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени
Коридор ковидного моногоспиталя, организованного на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Русанов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались дома, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.
Ранее штаб отмечал, что в Тюменской области с 15 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

"Льготные транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, будут заблокированы с 16 ноября. Такое решение только что принято на заседании оперативного штаба Тюменской области по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что данная ограничительная мера - вынужденная. "К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - приводятся в сообщении слова главы региона.
По данным штаба, среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября.
С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр МоорЗдоровье - ОбществоТюменская область
 
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