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В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет

В Тюменской области заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет

Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:44

2020-11-13T14:44

2020-11-13T14:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

александр моор

здоровье - общество

тюменская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области с 16 ноября заблокируют транспортные карты людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, чтобы они оставались дома, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.Ранее штаб отмечал, что в Тюменской области с 15 ноября вводится режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что данная ограничительная мера - вынужденная. "К сожалению, опыт показал, что без ограничения транспортных карт механизм самоизоляции не работает", - приводятся в сообщении слова главы региона.По данным штаба, среди людей в возрасте старше 65 лет с 1 по 12 ноября отмечается рост заболеваемости COVID-19 на 64% по сравнению с аналогичным периодом октября.С 1 ноября в регионе фиксируется более 150 случаев заражения коронавирусом в сутки. В общей сложности число заболевших достигло 15,4 тысячи. Всего тюменские врачи вылечили 9,9 тысячи человек, 103 пациента скончались.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр моор, здоровье - общество, тюменская область