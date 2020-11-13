https://ria.ru/20201113/karantin-1584555827.html

Надежда Савченко назвала карантин на Украине глупостью

Надежда Савченко назвала карантин на Украине глупостью

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что введенный на Украине "карантин выходного дня" – это "большая глупость" и "преступление"... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:16

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2020-11-13T20:16

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денис шмыгаль

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львов

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что введенный на Украине "карантин выходного дня" – это "большая глупость" и "преступление" против жителей страны.На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября: на выходных разрешено работать ограниченному перечню предприятий, среди которых продуктовые магазины, заправки, аптеки, СТО, почта и финансовые учреждения. Местные власти ряда городов Украины выступили против введения "карантина выходного дня", в частности, мэр Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что у местных властей нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства, и отметил, что "карантин выходного дня" подлежит исполнению всеми субъектами хозяйствования.Она раскритиковала и карантин "выходного дня", отметив, что малый и средний бизнес обеспечивает людям рабочие места, но на время ограничительных мер они остаются без дохода.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 512652 человек, выздоровели 233849 заболевших, летальных случаев 9317.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, коронавирусы, андрей садовый, надежда савченко, львов, украина, в мире