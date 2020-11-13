https://ria.ru/20201113/karabakh-1584533465.html

Путин поручил МИД информировать ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО о ситуации в Карабахе

Путин поручил МИД информировать ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО о ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ продолжить информирование о ситуации в Нагорном Карабахе структур ООН, Международного Красного креста, ОБСЕ и ЮНЕСКО. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:54

2020-11-13T17:54

2020-11-13T17:54

ситуация в нагорном карабахе

обсе

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юнеско

владимир путин

оон

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ продолжить информирование о ситуации в Нагорном Карабахе структур ООН, Международного Красного креста, ОБСЕ и ЮНЕСКО."Я прошу МИД России продолжить работу по информированию о принятом решении партнеров Минской группы ОБСЕ, а также Международный Красный Крест - комитет Красного креста необходимо проинформировать, управление Верховного комиссара ООН по правам человека, наладить конструктивную такую, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, и очень рассчитываю на их поддержку", - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха."Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур", - добавил президент РФ.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

азербайджан

армения

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обсе, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юнеско, владимир путин, оон, азербайджан, армения, в мире