Путин поручил МИД информировать ООН, ОБСЕ и ЮНЕСКО о ситуации в Карабахе
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил МИД РФ продолжить информирование о ситуации в Нагорном Карабахе структур ООН, Международного Красного креста, ОБСЕ и ЮНЕСКО.
"Я прошу МИД России продолжить работу по информированию о принятом решении партнеров Минской группы ОБСЕ, а также Международный Красный Крест - комитет Красного креста необходимо проинформировать, управление Верховного комиссара ООН по правам человека, наладить конструктивную такую, полноценную работу с этими структурами, в том числе и с управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. С коллегами из ЮНЕСКО нужно вступить в контакт, и очень рассчитываю на их поддержку", - сказал Путин на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.
"Выражаю надежду, что деятельности центра будет оказана всесторонняя поддержка со стороны всех этих структур", - добавил президент РФ.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.