https://ria.ru/20201113/karabakh-1584527781.html

Путин подчеркнул важность возвращения населения в Карабахе к мирной жизни

Путин подчеркнул важность возвращения населения в Карабахе к мирной жизни

Вопрос оказания помощи в возвращении к мирной жизни населения в Карабахе является очень важным и актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:35

2020-11-13T17:35

2020-11-13T17:45

евгений зиничев

сергей лавров

александр бортников

сергей шойгу

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос оказания помощи в возвращении к мирной жизни населения в Карабахе является очень важным и актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин.Среди участников совещания глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

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евгений зиничев, сергей лавров, александр бортников, сергей шойгу, россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире