https://ria.ru/20201113/karabakh-1584527781.html
Путин подчеркнул важность возвращения населения в Карабахе к мирной жизни
Путин подчеркнул важность возвращения населения в Карабахе к мирной жизни
Вопрос оказания помощи в возвращении к мирной жизни населения в Карабахе является очень важным и актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:35
2020-11-13T17:35
2020-11-13T17:45
евгений зиничев
сергей лавров
александр бортников
сергей шойгу
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Вопрос оказания помощи в возвращении к мирной жизни населения в Карабахе является очень важным и актуальным, заявил президент РФ Владимир Путин.Среди участников совещания глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава ФСБ Александр Бортников, глава МЧС Евгений Зиничев.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583791881.html
россия
нагорный карабах
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евгений зиничев, сергей лавров, александр бортников, сергей шойгу, россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире