https://ria.ru/20201113/karabakh-1584438025.html

Конгрессмены призвали Байдена пересмотреть политику по Нагорному Карабаху

Конгрессмены призвали Байдена пересмотреть политику по Нагорному Карабаху

Американские конгрессмены Адам Шифф, Фрэнк Пэллон и Джеки Спейер направили письмо Джо Байдену, которого СМИ называют победителем президентских выборов в США, с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:17

2020-11-13T11:17

2020-11-13T11:17

ситуация в нагорном карабахе

россия

адам шифф

обсе

нагорный карабах

конгресс сша

джо байден

сша

азербайджан

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американские конгрессмены Адам Шифф, Фрэнк Пэллон и Джеки Спейер направили письмо Джо Байдену, которого СМИ называют победителем президентских выборов в США, с призывом после инаугурации "переориентировать" политику страны по Нагорному Карабаху, в том числе прекратив военную помощь Азербайджану.По мнению конгрессменов, новой американской администрации необходимо будет прекратить военную помощь Азербайджану, "общая сумма которой за последние два года составила более 100 миллионов долларов", а также возобновить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, способствуя "определению будущего статуса Нагорного Карабаха таким образом, чтобы это соответствовало праву на самоопределение".Конгрессмены также отметили "воинственную риторику и агрессивные действия Турции и Азербайджана", призвав к тщательному пересмотру политики Вашингтона в отношении Анкары. По их словам, "война, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции и иностранных наемников, привела к массовой гуманитарной катастрофе".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

россия

нагорный карабах

сша

азербайджан

армения

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