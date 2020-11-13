https://ria.ru/20201113/karabakh-1584382847.html

"Он предатель!" Армянская оппозиция о властях, миротворцах и Карабахе

"Он предатель!" Армянская оппозиция о властях, миротворцах и Карабахе

Ереван продолжает горько переживать печальные итоги второй карабахской войны. В четверг в армянской столице отшумела очередная волна протестов. Цель — заставить РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:00

2020-11-13T08:00

2020-11-13T18:05

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

карабахский конфликт

протесты

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 13 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Ереван продолжает горько переживать печальные итоги второй карабахской войны. В четверг в армянской столице отшумела очередная волна протестов. Цель — заставить уйти в отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна, которого оппозиция обвиняет в потере большей части территории Арцаха (армянское название Карабаха). К акции присоединились около семи тысяч человек разных возрастов, профессий и политических взглядов. Их всех объединила горечь утраты."Мы рады миротворцам"С утра журналисты местных и зарубежных СМИ были уверены: на митинг не соберется и десятая часть тех, кто пришел к зданию армянского парламента накануне. Тогда, напомним, силовики арестовали практически всех лидеров оппозиции.Однако уже к 16:45 в центре Еревана, у пятачка напротив хранилища древних рукописей "Матенадаран", было не меньше двух тысяч человек. Стояли молча — ждали, пока организаторы акции настроят звуковую аппаратуру. В толпе много молодежи — студентов и школьников. Однако никакого дурачества, игры на публику и показухи — глаза у всех предельно серьезные. А лиц не видно: почти все в медицинских масках.Протестуют в основном сторонники трех оппозиционных партий: "Процветающей Армении", "Отечества" и "Дашнакцутюн". Однако в толпе немало и тех, кто до этого политикой не интересовался. По словам студентки Сатине Оганисян, она пришла на митинг не ради отставки Никола Пашиняна, а чтобы почтить память друга, погибшего в войне за Нагорный Карабах. А ее однокурсник Арсен — чтобы привлечь внимание мира к проблемам армян Арцаха."К сожалению, война не закончится, пока турки будут подначивать Азербайджан, — говорит корреспонденту РИА Новости Андраник Тоноян, пожилой армянин-ветеран в камуфляже с медалями и орденами. — Россия правильно сделала, что ввела в Арцах миротворцев. Мы всегда рады русскому солдату. Но это надо было сделать гораздо раньше! Пашинян затянул процесс, поэтому мы потеряли больше территорий. Для меня Арцах — святая земля. Я с 1988-го воевал в ополчении. Входил в Карабах в первой волне. А теперь большая часть этих земель отошла Азербайджану".Большинство опрошенных высказываются о вводе российских миротворцев в конфликтный регион положительно и с осторожным оптимизмом. Итоги войны все расставили по местам: в Ереване поняли, кто друг, кто враг, а кто так. Европа и США никак не осудили действия Азербайджана и Турции. Огонь опять прекратился лишь после вмешательства России."Спасем Родину"В 17:08 по толпе пробегает волна. Собравшиеся начинают в унисон скандировать: "Пашинян — предатель". Эта нехитрая кричалка повторяется весь вечер, отражаясь эхом от стен домов. Митингующие размахивают самодельными плакатами. Часто встречаются лозунги "Арцах — это я" и "Спасем Родину". А в 17:20 на импровизированную сцену поднимаются представители оппозиции."Никол, как ты будешь смотреть в глаза матерей убитых солдат? — вопрошает в микрофон депутат "Процветающей Армении" Наира Зограбян. — Ты кормил нас победными реляциями, хотя дела на фронте шли из рук вон плохо. А после окончания войны ты организовал травлю оппозиции в "Фейсбуке", вложив в это немалые средства. Сколько на них можно было бы купить беспилотников!"Впрочем, премьер-министр ей ответить не может. С момента подписания соглашения с президентами России и Азербайджана о прекращении боевых действий Пашинян ни разу не показывался на публике. Версий о его местонахождении много. Одни считают, что премьер прячется в военном бункере, другие — в американском посольстве. Кто-то убежден, что его уже нет в стране.Ереванская полиция быстро оцепила пятачок. Впрочем, выглядят стражи порядка вполне мирно. Никаких шлемов, бронежилетов, щитов и дубинок. Из защитного снаряжения — все те же медицинские маски. По сравнению с разгоном белорусских митингов ведут себя они, как метко выразился кто-то из коллег, "на полном расслабоне".Лишь раз возникает конфликт. Грузный подвыпивший мужчина препирается с полицейским у автобуса. "Ты чего не воевал, раз такой отважный?" — спрашивает его тот. "Я воевал, а вот тебя в окопах не видел. Зато ты сюда пришел — избивать свой народ", — не остается в долгу демонстрант. Вскоре митингующие уводят его в сторону."Вопрос "Ты воевал?" сегодня у нас один из самых актуальных, — рассказывает ливанский армянин Симон Гафалян, прибывший вместе с единомышленниками в Арцах в составе добровольческого отряда. — Несколько десятков наших бойцов до сих пор на позициях в зоне конфликта. И я горжусь этими ребятами. Они не отступят и останутся на боевых постах, пока их не сменят российские миротворцы. Стыдно перед родителями погибших. Кто дал право Пашиняну отдавать наши земли, не посоветовавшись с народом?"Помощь своимНаверное, чаще всего об этом задумываются беженцы из зоны боевых действий. По самым скромным прикидкам, из Нагорного Карабаха на "большую землю" перебрались около 90 тысяч человек. Немало их и среди протестующих."Мы успели сбежать из Шуши буквально за день до того, как город заняли азербайджанцы, — говорит 45-летняя Карина Абрамян. — Поняли, что пора уезжать, когда "Градом" накрыло соседний дом. Все погибли. Муж как раз на днях заправил машину.Покидали в багажник какие-то вещи и погнали. Теперь уже свой дом вряд ли когда-нибудь увидим. В Ереване нас приютили знакомые".В эти непростые времена армяне особенно отзывчивы и гостеприимны. Беженцев из Арцаха расселили по знакомым, хостелам, общежитиям и даже элитным гостиницам. Менеджер одного из отелей премиум-класса сообщил корреспонденту РИА Новости, что его начальство приняло решение отдать почти весь свободный номерной фонд согражданам, потерявшим дома в Арцахе. До тех пор, пока они не встанут на ноги. Абсолютно бесплатно. Заметив в глазах журналистов немой вопрос, менеджер, искренне недоумевая, отвечает: "Это же наши люди".Простреленный пикапВ 17:44 митингующие начинают шествие по проезжей части в сторону здания Службы национальной безопасности. Там в заключении до сих пор остаются лидеры оппозиционных движений, задержанные накануне. Колонну, в которой уже не меньше пяти тысяч человек, возглавляет пикап "Исузу" с аудиоаппаратурой в кузове. Динамики разносят по городу звуки патриотических песен, в текстах легко распознается слово "Арцах". Сама машина тоже боевая. Боковые стекла выбиты, через левые двери проходит строчка пулевых пробоин."Мы на этом пикапе в Шуши гуманитарку возили, — объясняет водитель Тигран Сукиасян, в мирной жизни — предприниматель. — И на выезде из города попали под очередь из БМП. Били из пулемета. Чудом ушли. У нас еще была "Тойота-Хилукс". Ей не повезло: взорвали. Погибли мои знакомые. Я свой пикап даже не собираюсь чинить. Пусть останется памятью о той войне".К 18:00 голова колонны выходит на перекресток улиц Абовяна и Корюна. Полицейские спешно перекрывают движение. Водители, попавшие в бессрочную пробку, ждут — никто не сигналит. Лишь с обочины кричит пожилая женщина: "Что ж вы, молодые и здоровые, за Арцах воевать не поехали? А сейчас такие смелые — маршируете по мирному городу?" И снова вопрос: "А почему ты не воевал?"Продолжение следуетВ 18:14 протестующие пересекают перекресток улиц Налбандяна и Московян. И утыкаются в усиленные отряды полиции, экипированные специально для разгона толпы.Стражи порядка берут в кольцо здание Службы национальной безопасности. Больше всего силовиков у входа — там они встали аж в шесть рядов. Впрочем, митингующие освобождать своих лидеров силой явно не торопятся. Вместо этого скандируют: "Полиция, присоединяйтесь к нам". Судя по полицейским, многие из них были бы не прочь именно так и поступить."Власти за день обезглавили всю армянскую оппозицию, — вещает в сторону здания СНБ через громкоговоритель правозащитник Рубен Меликян. — И где реакция европейских правозащитных организаций? Хоть кто-то из них что-нибудь сказал? Нет! И как нам теперь быть? Я два года проработал в Шуши. Этот город мне как родной. Кто нам его вернет?"В 18:35 агитаторы направляют толпу на проход к площади Свободы, где в 1988-м зародилось карабахское движение и где формировались первые добровольческие отряды. К 18:54 там от семи до восьми тысяч ереванцев.Вскоре организаторы объявляют об окончании акции, митингующие расходятся по домам. Но их борьба на этом не закончится. Оппозиция планирует продолжать протестные акции вплоть до 15 ноября.

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, карабахский конфликт, протесты, нагорно-карабахская республика, ереван, армения