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https://ria.ru/20201113/kalvi-1584470672.html
В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста
В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста
В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:38
2020-11-13T13:38
майкл калви
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с инвестиционным климатом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий"."Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату... Комментировать не будем. Никогда не делали, не будем и сейчас. Еще раз можно только, наверное, повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли освобождение Калви на инвестиционном климате.
https://ria.ru/20201113/kalvi-1584405059.html
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майкл калви, дмитрий песков, экономика

В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста

13:38 13.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с инвестиционным климатом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".
"Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату... Комментировать не будем. Никогда не делали, не будем и сейчас. Еще раз можно только, наверное, повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли освобождение Калви на инвестиционном климате.
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
06:38
Глава AmCham рассказал, как освобождение Калви повлияло на инвесторов
 
Майкл КалвиДмитрий ПесковЭкономика
 
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