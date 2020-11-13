https://ria.ru/20201113/kalvi-1584470672.html

В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста

В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста

В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:38

2020-11-13T13:38

2020-11-13T13:38

майкл калви

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с инвестиционным климатом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий"."Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату... Комментировать не будем. Никогда не делали, не будем и сейчас. Еще раз можно только, наверное, повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли освобождение Калви на инвестиционном климате.

https://ria.ru/20201113/kalvi-1584405059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дмитрий песков, экономика