https://ria.ru/20201113/kalvi-1584470672.html
В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста
В Кремле прокомментировали освобождение Калви из-под домашнего ареста
В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:38
2020-11-13T13:38
2020-11-13T13:38
майкл калви
дмитрий песков
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_356ed57369464ba5c9f7a2edf4216402.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают, что освобождение основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви из-под домашнего ареста как-то связано с инвестиционным климатом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий"."Само по себе изменение меры пресечения, конечно, не может сказаться никак на инвестклимате, не думаю, что это имеет отношение к инвестклимату... Комментировать не будем. Никогда не делали, не будем и сейчас. Еще раз можно только, наверное, повторить общее понимание, что, кроме суда, признать человека виновным не может никто", - сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли освобождение Калви на инвестиционном климате.
https://ria.ru/20201113/kalvi-1584405059.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155262/62/1552626237_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f0d4c4224c2203822407db468a19116b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл калви, дмитрий песков, экономика