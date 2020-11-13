https://ria.ru/20201113/kalvi-1584405059.html

Глава AmCham рассказал, как освобождение Калви повлияло на инвесторов

Глава AmCham рассказал, как освобождение Калви повлияло на инвесторов

Освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его коллег сменило для инвесторов "красный" свет... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:38

2020-11-13T06:38

2020-11-13T06:50

максим владимиров (baring vostok)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

майкл калви

amcham

алексис родзянко

москва

экономика

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви и его коллег сменило для инвесторов "красный" свет на "мигающий желтый", заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.Ранее Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела вокруг банка "Восточный" и фонда. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".Он отметил, что необходимо дождаться итогового решения суда по делу Baring Vostok."Хотелось бы, чтобы эта история осталась позади, но сама история, конечно, не радостная. <...> Я думаю, что тема уголовного преследования бизнеса остается актуальной, потому что почти два года люди сидели. Ущерб есть, и риск остался. Слава богу, кончается не худшим вариантом, но сам процесс двухлетний оставляет свой осадок", — заключил собеседник агентства.По делу проходят Калви, француз Филипп Дельпаль, Иван Зюзин, Ваган Абгарян, Максим Владимиров и Алексей Кордичев.Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9 процента акций компании Internationl Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК России.Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов вину не признает.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей Первому коллекторскому бюро.

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584365142.html

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584350297.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим владимиров (baring vostok), следственный комитет россии (ск рф), россия, майкл калви, amcham, алексис родзянко, москва, экономика