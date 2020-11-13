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Туризм
https://ria.ru/20201113/ispaniya-1584467615.html
Испания изменила правила въезда в страну для иностранцев
Испания изменила правила въезда в страну для иностранцев
В Испании с 23 ноября будут требовать отрицательный ПЦР-тест у туристов из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:00
2020-11-13T15:00
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
евросоюз
испания
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Испании с 23 ноября будут требовать отрицательный ПЦР-тест у туристов из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает АТОР.Испания до сих пор была одной из немногих стран, где у иностранцев не требовали предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус. По новым правилам, все путешественники, прибывающие из государств с высоким уровнем распространения COVID-19, обязаны предоставить на въезде справку, подтверждающую, что они не заражены. По информации Минздрава Испании, это требование дополняет уже существующие меры по контролю состояния здоровья зарубежных гостей — визуальный контроль и термометрию.Кроме того, въезжающие в страну должны будут заранее заполнить формуляр контроля здоровья. Сделать это можно с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH. Там турист ответит на вопрос, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ должен быть составлен на испанском или английском языках. Представить его можно как в бумажном, так и в электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста.Для обозначения государств, от граждан которых потребуют ПЦР-тесты, правительство Испании будет использовать критерии, применяемые в Евросоюзе. В частности, для отнесения третьих стран к зоне риска основным ориентиром будет заболеваемость на 100 тысяч жителей за 14 дней.Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Испанией нет, хотя ряд рейсов совершается. Туристическую визу получить невозможно. Разрешение на въезд могут дать спортсменам, морякам, пилотам и еще ряду категорий граждан.
https://ria.ru/20201112/khyugge-1584145322.html
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коронавирус covid-19, туризм, визы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, евросоюз, испания

Испания изменила правила въезда в страну для иностранцев

15:00 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы в парке Гуэля в Барселоне
Туристы в парке Гуэля в Барселоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В Испании с 23 ноября будут требовать отрицательный ПЦР-тест у туристов из стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом, сообщает АТОР.
Испания до сих пор была одной из немногих стран, где у иностранцев не требовали предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус. По новым правилам, все путешественники, прибывающие из государств с высоким уровнем распространения COVID-19, обязаны предоставить на въезде справку, подтверждающую, что они не заражены.
По информации Минздрава Испании, это требование дополняет уже существующие меры по контролю состояния здоровья зарубежных гостей — визуальный контроль и термометрию.
Кроме того, въезжающие в страну должны будут заранее заполнить формуляр контроля здоровья. Сделать это можно с помощью QR-кода, сгенерированного на веб-сайте www.spth.gob.es или в приложении Spain Travel Health-SpTH.
Там турист ответит на вопрос, есть ли у него отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, проведенный за 72 часа до прибытия в Испанию. Документ должен быть составлен на испанском или английском языках. Представить его можно как в бумажном, так и в электронном формате. В рамках проверки пассажира могут в любой момент попросить подтвердить результат теста.
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Для обозначения государств, от граждан которых потребуют ПЦР-тесты, правительство Испании будет использовать критерии, применяемые в Евросоюзе. В частности, для отнесения третьих стран к зоне риска основным ориентиром будет заболеваемость на 100 тысяч жителей за 14 дней.
Сейчас регулярного авиасообщения между Россией и Испанией нет, хотя ряд рейсов совершается. Туристическую визу получить невозможно. Разрешение на въезд могут дать спортсменам, морякам, пилотам и еще ряду категорий граждан.
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