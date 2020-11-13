https://ria.ru/20201113/isk-1584398887.html

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T01:50

2020-11-13T01:50

2020-11-13T08:57

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

москва

пенсильвания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582946000_0:197:3291:2048_1400x0_80_0_0_c2330eec3801c103d10cdff68ad8f34e.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia Inquirer.Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.Газета называет судебную победу Трампа незначительной, указывая, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней. По данным издания, эти голоса не включили в официальный подсчет, согласно которому Джо Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, победил Джо Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, так как он намерен отстаивать свое лидерство в суде.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

москва

пенсильвания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире