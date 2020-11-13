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Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней
Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней
Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T01:50
2020-11-13T08:57
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джо байден
москва
пенсильвания
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia Inquirer.Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.Газета называет судебную победу Трампа незначительной, указывая, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней. По данным издания, эти голоса не включили в официальный подсчет, согласно которому Джо Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, победил Джо Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, так как он намерен отстаивать свое лидерство в суде.
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дональд трамп, джо байден, москва, пенсильвания, сша, в мире

Суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней

01:50 13.11.2020 (обновлено: 08:57 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкБюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке
Бюллетени для голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Апелляционный суд в штате Пенсильвания удовлетворил иск штаба Дональда Трампа о незаконности подсчета голосов, присланных по почте, написала Philadelphia Inquirer.
Спор шел о бюллетенях избирателей, не удостоверивших свою личность. Согласно законодательству Пенсильвании, голосовавшие могли подтвердить их подлинность в течение шести дней после выборов, то есть до 9 ноября. Однако госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.

"Суд постановляет, что ответчик Кэти Буквар на своей должности секретаря штата не имела полномочий направлять окружным избирательным комиссиям указания об изменении дедлайна <...> для удостоверения личности некоторых избирателей", — постановила судья-республиканец Мэри Ханна Ливитт, распоряжение которой опубликовал канал Fox.

Газета называет судебную победу Трампа незначительной, указывая, что речь идет о небольшом количестве отбракованных бюллетеней. По данным издания, эти голоса не включили в официальный подсчет, согласно которому Джо Байден опережает Трампа на 54 тысячи голосов.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, победил Джо Байден, об этом объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, так как он намерен отстаивать свое лидерство в суде.
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