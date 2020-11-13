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Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки
Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки
Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, в первые часы после официального старта продаж новых смартфонов на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:35
2020-11-13T14:35
apple iphone
apple
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, в первые часы после официального старта продаж новых смартфонов на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; наценка составляет в среднем 10-15 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - за 109,99-139,99 тысячи рублей.Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, по состоянию на 8.00 мск очередь насчитывала семь человек, а к открытию магазина в 10 утра увеличилась до 30 человек.Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 также продавали на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.
https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html
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РИА Новости
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apple iphone, apple, москва, общество

Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки

14:35 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro
Покупательница держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, в первые часы после официального старта продаж новых смартфонов на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; наценка составляет в среднем 10-15 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.
"Новый, не вскрытый iPhone 12 Pro Max 256 gb. Чек, Ростест. Тихоокеанский синий. Купила в re:Store", - говорится в одном из таких объявлений на сервисе "Авито". При этом некоторые объявления появились на сайте еще до официального старта продаж.
Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - за 109,99-139,99 тысячи рублей.
Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, по состоянию на 8.00 мск очередь насчитывала семь человек, а к открытию магазина в 10 утра увеличилась до 30 человек.
Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 также продавали на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.
iPhone 12 3 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Apple iPhoneAppleМоскваОбщество
 
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