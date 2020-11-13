https://ria.ru/20201113/iphone--1584483967.html

Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки

Россияне стали перепродавать новые iPhone сразу после покупки

Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, в первые часы после официального старта продаж новых смартфонов на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:35

2020-11-13T14:35

2020-11-13T14:35

apple iphone

apple

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581159056_0:0:3242:1825_1400x0_80_0_0_a06ee9ba9ed68c3f819192d57efbbec0.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне стали перепродавать iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini сразу после покупки, в первые часы после официального старта продаж новых смартфонов на онлайн-сервисе "Авито" появилось более тысячи объявлений; наценка составляет в среднем 10-15 тысяч рублей, обнаружил корреспондент РИА Новости.Apple 13 октября представила сразу четыре новые модели смартфонов: iPhone 12 и iPhone 12 mini, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все они поддерживают новый стандарт мобильной связи 5G. Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начались в России 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max стали доступны с 13 ноября. Согласно данным на сайте Apple, iPhone 12 mini можно приобрести в России от 69,99 тысячи до 84,99 тысячи рублей в зависимости от объема памяти, iPhone 12 Pro Max - за 109,99-139,99 тысячи рублей.Первые по очереди претенденты на покупку нового iPhone в re:Store на улице Тверской в Москве встали в очередь в 5 утра, по состоянию на 8.00 мск очередь насчитывала семь человек, а к открытию магазина в 10 утра увеличилась до 30 человек.Россияне в преддверии и после презентации Apple iPhone 12 также продавали на сервисах объявлений места в очереди за смартфонами. Такие объявления присутствуют, в частности, на онлайн-сервисе "Авито". По данным сервиса, места в очереди варьируются от 9900 до 100 000 рублей, при этом на сервисе встречались объявления и с ценой в 1 рубль.

https://ria.ru/20201106/iphone-1583210094.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, москва, общество