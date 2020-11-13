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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201113/inostrantsy-1584523271.html
Живущие в Подмосковье медики-иностранцы помогают бороться с COVID
Живущие в Подмосковье медики-иностранцы помогают бороться с COVID
Иностранные граждане из Подмосковья с медицинским опытом начали работать в областных больницах с пациентами с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:21
2020-11-13T17:21
новости подмосковья
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
подольск
мытищи
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Иностранные граждане из Подмосковья с медицинским опытом начали работать в областных больницах с пациентами с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, отметив, что подобные меры стали необходимыми из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом."Иностранные специалисты с медицинским образованием или опытом работы в медицинских учреждениях, проживающие в Подмосковье, привлечены к работе с пациентами с COVID-19 в областные больницы. Данные меры стали необходимыми в период, когда система здравоохранения региона испытывает сильную нагрузку из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.Врачи, медсестры и санитары из числа откликнувшихся иностранных граждан были направлены для помощи медперсоналу в Мытищи, Люберцы, Химки, Подольск и Раменское, рассказали в ведомстве.Подробная информация о трудоустройстве иностранных граждан в больницы Подмосковья размещена на сайтах минздрава Московской области и Единого миграционного центра региона.
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московская область (подмосковье)
подольск
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коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), подольск, мытищи

Живущие в Подмосковье медики-иностранцы помогают бороться с COVID

17:21 13.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациент в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Иностранные граждане из Подмосковья с медицинским опытом начали работать в областных больницах с пациентами с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, отметив, что подобные меры стали необходимыми из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом.
"Иностранные специалисты с медицинским образованием или опытом работы в медицинских учреждениях, проживающие в Подмосковье, привлечены к работе с пациентами с COVID-19 в областные больницы. Данные меры стали необходимыми в период, когда система здравоохранения региона испытывает сильную нагрузку из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.
Врачи, медсестры и санитары из числа откликнувшихся иностранных граждан были направлены для помощи медперсоналу в Мытищи, Люберцы, Химки, Подольск и Раменское, рассказали в ведомстве.
Подробная информация о трудоустройстве иностранных граждан в больницы Подмосковья размещена на сайтах минздрава Московской области и Единого миграционного центра региона.
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