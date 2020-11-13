https://ria.ru/20201113/inostrantsy-1584523271.html

Живущие в Подмосковье медики-иностранцы помогают бороться с COVID

Живущие в Подмосковье медики-иностранцы помогают бороться с COVID

Иностранные граждане из Подмосковья с медицинским опытом начали работать в областных больницах с пациентами с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:21

2020-11-13T17:21

2020-11-13T17:21

новости подмосковья

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Иностранные граждане из Подмосковья с медицинским опытом начали работать в областных больницах с пациентами с COVID-19, рассказали РИА Новости в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области, отметив, что подобные меры стали необходимыми из-за увеличения числа пациентов с коронавирусом."Иностранные специалисты с медицинским образованием или опытом работы в медицинских учреждениях, проживающие в Подмосковье, привлечены к работе с пациентами с COVID-19 в областные больницы. Данные меры стали необходимыми в период, когда система здравоохранения региона испытывает сильную нагрузку из-за увеличения случаев заболевания коронавирусом", - говорится в сообщении.Врачи, медсестры и санитары из числа откликнувшихся иностранных граждан были направлены для помощи медперсоналу в Мытищи, Люберцы, Химки, Подольск и Раменское, рассказали в ведомстве.Подробная информация о трудоустройстве иностранных граждан в больницы Подмосковья размещена на сайтах минздрава Московской области и Единого миграционного центра региона.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584244071.html

московская область (подмосковье)

подольск

мытищи

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коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), подольск, мытищи