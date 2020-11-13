Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив
14:38 13.11.2020 (обновлено: 14:59 13.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических инициатив (АСИ).
"Прошу правительство, Внешэкономбанк России, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов для нашей страны", - сказал он, выступая на форуме АСИ.
Президент также предложил на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, "сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела".
Проекты юных предпринимателей и технических молодых талантов должны стать успешными и конкурентными в стране и мире, полагает президент.