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Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив
Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив
Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:38
2020-11-13T14:59
россия
вэб
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических инициатив (АСИ).Президент также предложил на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, "сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела".Проекты юных предпринимателей и технических молодых талантов должны стать успешными и конкурентными в стране и мире, полагает президент.
россия
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россия, вэб, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика

Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив

14:38 13.11.2020 (обновлено: 14:59 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических инициатив (АСИ).
"Прошу правительство, Внешэкономбанк России, Агентство стратегических инициатив разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно-значимых проектов для нашей страны", - сказал он, выступая на форуме АСИ.
Президент также предложил на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, "сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела".
Проекты юных предпринимателей и технических молодых талантов должны стать успешными и конкурентными в стране и мире, полагает президент.
 
РоссияВЭБАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономика
 
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