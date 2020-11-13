https://ria.ru/20201113/initsiativy-1584484376.html

Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив

Путин поручил разработать комплексный проект по внедрению инициатив

Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:38

2020-11-13T14:38

2020-11-13T14:59

россия

вэб

агентство стратегических инициатив (аси)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583375928_0:336:3043:2048_1400x0_80_0_0_756c837ca30d905d6322fbe84dc98725.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Создать механизм реализации общественно-значимых инициатив поручил президент РФ Владимир Путин правительству, Внешэкономбанку России и Агентству стратегических инициатив (АСИ).Президент также предложил на каждом наблюдательном совете АСИ смотреть, как работает эта модель, "сколько идей получили поддержку и нашли свое практическое воплощение, какие системные эффективные инструменты необходимо задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела".Проекты юных предпринимателей и технических молодых талантов должны стать успешными и конкурентными в стране и мире, полагает президент.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вэб, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика