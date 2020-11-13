https://ria.ru/20201113/immunitet-1584551445.html
Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19
Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19
Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:35
2020-11-13T19:35
2020-11-13T19:35
распространение нового коронавируса
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань."Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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коронавирус covid-19, китай, в мире