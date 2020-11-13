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https://ria.ru/20201113/immunitet-1584551445.html
Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19
Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19
Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:35
2020-11-13T19:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань."Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, китай, в мире

Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19

19:35 13.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ПЕКИН, 13 ноя - РИА Новости. Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.
По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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