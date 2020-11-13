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Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной
Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной
Россияне хотят видеть свою страну успешным, благополучным и современным государством, в котором главной ценностью является человек, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:58
2020-11-13T14:58
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне хотят видеть свою страну успешным, благополучным и современным государством, в котором главной ценностью является человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".Он также поблагодарил АСИ за организацию данного мероприятия.
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, политика

Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной

14:58 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне хотят видеть свою страну успешным, благополучным и современным государством, в котором главной ценностью является человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Уверен, большинство из них (проектов, которые будут представлены на форуме) - содержательные, конструктивные, и в них, безусловно, искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим ее видеть - успешную, благополучную, свободную и современную, где человек - это главная ценность, где он может достойно жить, учиться, трудиться, детей растить.... то есть, страну с широкими возможностями самореализации в мире", - сказал Путин.
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Он также поблагодарил АСИ за организацию данного мероприятия.
"Несмотря на те нынешние сложности, вы не отступили от своих планов и по сути провели настоящий, в полном смысле этого слова, мозговой штурм, можно сказать, народный краудсорсинг в масштабах всей страны, соединили в единое целое энергию мечты и смелых устремлений, направленных на развитие России", - отметил глава государства.
 
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинПолитика
 
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