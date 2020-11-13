Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной

"Уверен, большинство из них (проектов, которые будут представлены на форуме) - содержательные, конструктивные, и в них, безусловно, искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим ее видеть - успешную, благополучную, свободную и современную, где человек - это главная ценность, где он может достойно жить, учиться, трудиться, детей растить.... то есть, страну с широкими возможностями самореализации в мире", - сказал Путин.