Путин заявил, что граждане хотят видеть Россию успешной и благополучной
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россияне хотят видеть свою страну успешным, благополучным и современным государством, в котором главной ценностью является человек, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".
"Уверен, большинство из них (проектов, которые будут представлены на форуме) - содержательные, конструктивные, и в них, безусловно, искреннее желание наших граждан построить такую Россию, какой мы все хотим ее видеть - успешную, благополучную, свободную и современную, где человек - это главная ценность, где он может достойно жить, учиться, трудиться, детей растить.... то есть, страну с широкими возможностями самореализации в мире", - сказал Путин.
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Он также поблагодарил АСИ за организацию данного мероприятия.
"Несмотря на те нынешние сложности, вы не отступили от своих планов и по сути провели настоящий, в полном смысле этого слова, мозговой штурм, можно сказать, народный краудсорсинг в масштабах всей страны, соединили в единое целое энергию мечты и смелых устремлений, направленных на развитие России", - отметил глава государства.