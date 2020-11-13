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Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для товаров из Украины
Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для товаров из Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву следует опасаться того, чтобы республика не закрыла свои границы для товаров с украинской территории. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:06
2020-11-13T20:20
александр лукашенко
белоруссия
украина
в мире
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву следует опасаться того, чтобы республика не закрыла свои границы для товаров с украинской территории."Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем - что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает - ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина - ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами, отрывок беседы показал в пятницу телеканал СТВ.По словам Лукашенко, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять ее на другие рынки, прежде всего, евразийский.
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александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире

Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для товаров из Украины

20:06 13.11.2020 (обновлено: 20:20 13.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву следует опасаться того, чтобы республика не закрыла свои границы для товаров с украинской территории.
"Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем - что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает - ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина - ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами, отрывок беседы показал в пятницу телеканал СТВ.
По словам Лукашенко, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять ее на другие рынки, прежде всего, евразийский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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