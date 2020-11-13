https://ria.ru/20201113/granitsa-1584554938.html

Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для товаров из Украины

Лукашенко пригрозил закрыть белорусскую границу для товаров из Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву следует опасаться того, чтобы республика не закрыла свои границы для товаров с украинской территории. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:06

2020-11-13T20:06

2020-11-13T20:20

александр лукашенко

белоруссия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577412757_0:0:2963:1667_1400x0_80_0_0_e53e56f7e8403041ce76695ba43a520b.jpg

МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву следует опасаться того, чтобы республика не закрыла свои границы для товаров с украинской территории."Меня постоянно мой друг и старший брат, как я его называю, (президент РФ Владимир) Путин упрекает в чем - что у нас есть санкционный режим со стороны России, вы знаете, эмбарго против Европы и равно Украины. И он меня всегда, при любой встрече (спрашивает - ред.): а почему у тебя украинская граница не закрыта? А почему украинцы через Беларусь поставляют какую-то санкционную продукцию на рынок России? А почему ты у них то покупаешь, это и так далее. Он прав. И вы (Украина - ред.) против нас санкции вводите. Слушайте, да очнитесь вы. Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории", - заявил Лукашенко, общаясь с белорусскими и зарубежными журналистами, отрывок беседы показал в пятницу телеканал СТВ.По словам Лукашенко, при таком развитии событий Киев вообще не сможет не только на белорусский рынок поставлять свою продукцию, но и перерабатывать в Белоруссии украинскую продукцию и поставлять ее на другие рынки, прежде всего, евразийский.

https://ria.ru/20201113/lukashenko-1584552289.html

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, украина, в мире