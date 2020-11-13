Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/granata-1584453331.html
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату из-за обыска у него дома
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату из-за обыска у него дома
Мужчина в Харькове угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:20
2020-11-13T13:27
харьков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155294/26/1552942675_0:196:2948:1854_1400x0_80_0_0_5464c292cbe9c114cffa1d2a8be0babc.jpg
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в Харькове угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция "Гром".Позднее правоохранители задержали мужчину, сообщилапресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Полицейские эвакуировали 10 человек из соседних домов, пострадавших нет.Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которых предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20200806/1575456707.html
харьков
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155294/26/1552942675_109:0:2840:2048_1400x0_80_0_0_3f6992acc8e1c79f86574154eb16fc88.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьков, украина, в мире

В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату из-за обыска у него дома

12:20 13.11.2020 (обновлено: 13:27 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПередача представителям Украины представителями ЛНР заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории
Передача представителям Украины представителями ЛНР заключенных, осужденных до 2014 года и выразивших желание отбывать наказание на подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в Харькове угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня в 08.50 (9.50 мск) сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к домовладению жителя района с целью проведения санкционированного обыска. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и, отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", - говорится в сообщении.
На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция "Гром".
Позднее правоохранители задержали мужчину, сообщилапресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 17:14
Во Львове пьяный мужчина угрожал взорвать гранату в спортивном центре
"Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42", - говорится в сообщении.
Полицейские эвакуировали 10 человек из соседних домов, пострадавших нет.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которых предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
 
ХарьковУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния