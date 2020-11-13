https://ria.ru/20201113/granata-1584453331.html
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату из-за обыска у него дома
В Харькове мужчина угрожал взорвать гранату из-за обыска у него дома
Мужчина в Харькове угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:20
2020-11-13T12:20
2020-11-13T13:27
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КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости. Мужчина в Харькове угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция "Гром".Позднее правоохранители задержали мужчину, сообщилапресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.Полицейские эвакуировали 10 человек из соседних домов, пострадавших нет.Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которых предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
https://ria.ru/20200806/1575456707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьков, украина, в мире
КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости.
Мужчина в Харькове
угрожает гранатой полицейским, которые пришли к нему с обыском, сообщила в пятницу пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня в 08.50 (9.50 мск) сотрудники уголовного розыска Основянского отдела полиции пришли к домовладению жителя района с целью проведения санкционированного обыска. Мужчина вышел к полицейским с гранатой, и, отсоединив чеку, угрожает ее взорвать", - говорится в сообщении.
На место выехали руководство областной и районной полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники Управления "КОРД", специалисты взрывотехнического управления и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Введена специальная полицейская операция "Гром".
Позднее правоохранители задержали мужчину, сообщилапресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Полицейские вели переговоры со злоумышленником несколько часов. В результате мужчина был разоружен и задержан. У него изъята граната РГ-42", - говорится в сообщении.
Полицейские эвакуировали 10 человек из соседних домов, пострадавших нет.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которых предусматривает до 15 лет или пожизненное лишение свободы.