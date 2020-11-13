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МЧС готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь
МЧС готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь
МЧС России готово поставить в Карабах для медицинской помощи местному населению аэромобильный госпиталь и персонал, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:37
2020-11-13T17:37
2020-11-13T17:47
евгений зиничев
азербайджан
армения
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. МЧС России готово поставить в Карабах для медицинской помощи местному населению аэромобильный госпиталь и персонал, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
армения
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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евгений зиничев, азербайджан, армения, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире