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МЧС готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь

МЧС готово направить в Карабах аэромобильный госпиталь

МЧС России готово поставить в Карабах для медицинской помощи местному населению аэромобильный госпиталь и персонал, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:37

2020-11-13T17:37

2020-11-13T17:47

евгений зиничев

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. МЧС России готово поставить в Карабах для медицинской помощи местному населению аэромобильный госпиталь и персонал, сообщил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании по решению гуманитарных вопросов в районе Нагорного Карабаха.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений зиничев, азербайджан, армения, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире