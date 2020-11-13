https://ria.ru/20201113/gosduma-1584535525.html
ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму
ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму
Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:11
2020-11-13T18:11
2020-11-13T18:11
сергей перминов
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.Ранее в СМИ появилась информация, что в ряде российских регионов обсуждается инициатива об ограничении предельного возраста кандидатов в ГД от ЕР до 65 лет."Это полная чушь, информация не соответствует действительности", - сказал Перминов.Когда партия говорит о "новых кандидатах", никто не имеет в виду исключительно молодых, уточнил он.Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.
https://ria.ru/20201026/deputaty-1581518401.html
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сергей перминов, госдума рф, единая россия, политика