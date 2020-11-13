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ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму
ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму
Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:11
2020-11-13T18:11
сергей перминов
госдума рф
единая россия
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.Ранее в СМИ появилась информация, что в ряде российских регионов обсуждается инициатива об ограничении предельного возраста кандидатов в ГД от ЕР до 65 лет."Это полная чушь, информация не соответствует действительности", - сказал Перминов.Когда партия говорит о "новых кандидатах", никто не имеет в виду исключительно молодых, уточнил он.Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.
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сергей перминов, госдума рф, единая россия, политика

ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму

18:11 13.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ряде российских регионов обсуждается инициатива об ограничении предельного возраста кандидатов в ГД от ЕР до 65 лет.
"Это полная чушь, информация не соответствует действительности", - сказал Перминов.
Когда партия говорит о "новых кандидатах", никто не имеет в виду исключительно молодых, уточнил он.
Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.
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