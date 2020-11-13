https://ria.ru/20201113/gosduma-1584535525.html

ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму

ЕР опровергла данные о возрастных ограничениях для кандидатов в Госдуму

Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:11

2020-11-13T18:11

2020-11-13T18:11

сергей перминов

госдума рф

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:182:2995:1866_1400x0_80_0_0_8095f04647978917cb080daaacd3aaf5.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Информация о том, что "Единая Россия" установит предельный возраст для кандидатов в Госдуму, не соответствует действительности, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов.Ранее в СМИ появилась информация, что в ряде российских регионов обсуждается инициатива об ограничении предельного возраста кандидатов в ГД от ЕР до 65 лет."Это полная чушь, информация не соответствует действительности", - сказал Перминов.Когда партия говорит о "новых кандидатах", никто не имеет в виду исключительно молодых, уточнил он.Выборы в Госдуму пройдут в РФ в 2021 году.

https://ria.ru/20201026/deputaty-1581518401.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей перминов, госдума рф, единая россия, политика