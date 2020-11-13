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Госдума отменит из-за пандемии все правчасы до конца года
Госдума отменит из-за пандемии все правчасы до конца года
Комитет ГД по контролю и регламенту внес постановление об отмене правительственных часов до конца года из-за пандемии, соответствующий документ опубликован в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:40
2020-11-13T13:40
2020-11-13T13:40
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по контролю и регламенту внес постановление об отмене правительственных часов до конца года из-за пандемии, соответствующий документ опубликован в пятницу в электронной базе нижней палаты парламента.Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что Госдума может отказаться от проведения всех правительственных часов до конца года из-за пандемии.Согласно плану проведения правчасов на осеннюю сессию, депутаты ГД планировали 25 ноября встретиться с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, а 9 декабря – с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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