https://ria.ru/20201113/golyy-1584522396.html

Голый мужчина разгромил прилавки с фруктами в Москве и попал на видео

Голый мужчина разгромил прилавки с фруктами в Москве и попал на видео

В Москве голый мужчина забежал в супермаркет известной сети и устроил погром. Видео инцидента опубликовал телеканал "360". РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:25

2020-11-13T17:25

2020-11-13T17:25

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве голый мужчина забежал в супермаркет известной сети и устроил погром. Видео инцидента опубликовал телеканал "360".На кадрах видно, как мужчина забегает в магазин, затем бросается к прилавку с фруктами, после чего падает на пол.Также на видео показано, как он ложится на лимоны и топчется на ананасах и грушах. В конце видео он еще раз упал на пол, уронив одну из вывесок.Телеканал отмечает, что дальнейшая судьба мужчины неизвестна. Пресс-служба магазина отказалась от комментариев.

https://ria.ru/20200703/1573870740.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия