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Голый мужчина разгромил прилавки с фруктами в Москве и попал на видео
Голый мужчина разгромил прилавки с фруктами в Москве и попал на видео
В Москве голый мужчина забежал в супермаркет известной сети и устроил погром. Видео инцидента опубликовал телеканал "360". РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:25
2020-11-13T17:25
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве голый мужчина забежал в супермаркет известной сети и устроил погром. Видео инцидента опубликовал телеканал "360".На кадрах видно, как мужчина забегает в магазин, затем бросается к прилавку с фруктами, после чего падает на пол.Также на видео показано, как он ложится на лимоны и топчется на ананасах и грушах. В конце видео он еще раз упал на пол, уронив одну из вывесок.Телеканал отмечает, что дальнейшая судьба мужчины неизвестна. Пресс-служба магазина отказалась от комментариев.
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москва, происшествия

Голый мужчина разгромил прилавки с фруктами в Москве и попал на видео

17:25 13.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Москве голый мужчина забежал в супермаркет известной сети и устроил погром. Видео инцидента опубликовал телеканал "360".
На кадрах видно, как мужчина забегает в магазин, затем бросается к прилавку с фруктами, после чего падает на пол.
Также на видео показано, как он ложится на лимоны и топчется на ананасах и грушах. В конце видео он еще раз упал на пол, уронив одну из вывесок.
Телеканал отмечает, что дальнейшая судьба мужчины неизвестна. Пресс-служба магазина отказалась от комментариев.
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