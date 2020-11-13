https://ria.ru/20201113/golosovanie-1584571691.html

Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках

Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках

Поставщик аппаратов для голосования на прошедших в США выборах опроверг обвинения действующего президента Дональда Трампа в махинациях с бюллетенями. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T23:28

2020-11-13T23:28

2020-11-13T23:28

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Поставщик аппаратов для голосования на прошедших в США выборах опроверг обвинения действующего президента Дональда Трампа в махинациях с бюллетенями.Ранее в пятницу Трамп обвинил базирующуюся в Денвере компанию Dominion Voting Systems в том, что поставляемые ею машины для голосования незаконно уничтожили 2,7 миллиона отданных за него на прошедших выборах голосов. В частности, по словам Трампа, более 900 тысяч бюллетеней в его пользу были уничтожены, а еще 221 тысяча были засчитаны его оппоненту Джо Байдену в штате Пенсильвания."Dominion категорически отрицает любые заявления о каком-либо перебросе голосов или технических проблемах с нашими системами для голосования", - говорится в заявлении компании, опубликованном в Twitter.В ответ на обвинения Трампа компания привела совместное заявление министерства внутренней безопасности и ответственных за проведение и обеспечение безопасности выборов ведомств США, заявивших ранее, что "нет свидетельств тому, чтобы система для голосования удаляла или потеряла голоса, меняла их или каким-либо иным образом работала неправильно".Выборы президента США прошли 3 ноября. По предварительным прогнозам, победу одерживает демократ Джо Байден, но действующий президент США Трамп поражение не признает.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

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дональд трамп, сша, в мире