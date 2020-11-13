https://ria.ru/20201113/gololed-1584494446.html

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:21

2020-11-13T15:21

2020-11-13T15:21

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что в Москве предупреждение о гололедице действует с 21.00 14 ноября до 21.00 16 ноября. В Подмосковье предупреждение о гололедице продлено до 12.00 15 ноября.

https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество