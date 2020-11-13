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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:21
2020-11-13T15:21
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что в Москве предупреждение о гололедице действует с 21.00 14 ноября до 21.00 16 ноября. В Подмосковье предупреждение о гололедице продлено до 12.00 15 ноября.
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россия
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

15:21 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСнегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве
Снегоуборочная машина обрабатывает улицу противогололедным (ПГМ) средством в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Отмечается, что в Москве предупреждение о гололедице действует с 21.00 14 ноября до 21.00 16 ноября. В Подмосковье предупреждение о гололедице продлено до 12.00 15 ноября.
 
РоссияПогодаГидрометцентрМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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