https://ria.ru/20201113/gololed-1584494446.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололеда
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:21
2020-11-13T15:21
2020-11-13T15:21
россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032900_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cced64500035eaea35057885fc344ea7.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области с из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что в Москве предупреждение о гололедице действует с 21.00 14 ноября до 21.00 16 ноября. В Подмосковье предупреждение о гололедице продлено до 12.00 15 ноября.
https://ria.ru/20201111/pogoda-1584027142.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581032900_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0cabb4e712bfe0b23e9f2105649268d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество