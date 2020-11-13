https://ria.ru/20201113/glonass-1584401654.html

В "Роскомосе" оценили успехи системы ГЛОНАСС за восемь лет

В "Роскомосе" оценили успехи системы ГЛОНАСС за восемь лет

Системе ГЛОНАСС за восемь лет лет не удалось достичь показателей точности, прописанной в федеральной целевой программе развития системы на 2012-2020 годы,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T03:25

2020-11-13T03:25

2020-11-13T03:25

россия

андрей ионин

gps

глонасс (система навигации)

роскосмос

москва

технологии

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Системе ГЛОНАСС за восемь лет лет не удалось достичь показателей точности, прописанной в федеральной целевой программе развития системы на 2012-2020 годы, говорится в материалах госкорпорации "Роскосмос", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Глобальная навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС) – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Гражданский сигнал отечественной группировки предоставляется на открытой и бесплатной основе всем пользователям в мире. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективности решения задач Вооруженными силами. Система используется в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.Согласно материалам "Роскосмоса", к концу 2020 года не удалось достичь параметров, указанных в утвержденной правительством в 2012 году ФЦП "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы". Для обычных гражданских пользователей точность системы должна была улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, а точность для спецпотребителей, учитывая только сигнал космических аппаратов без использования дополнительных наземных средств повышения точности, с 2,8 метра до 0,6 метра. Пока же средняя потребительская точность по состоянию на 2020 год остается чуть лучше уровня 2012 года – 9,5 метра против 9,6 метра восемь лет назад.Что касается самой высокой точности спутникового сигнала, то, по данным "Роскосмоса", она была достигнута с 30 на 31 января 2020 года и составила 0,93 метра. Для сравнения, на официальном правительственном сайте американской системы GPS указано, что лучшая точность зарубежной системы была зафиксирована 1 июня 2020 года и составила 0,38 метра, средняя точность системы составляет 0,52 метра, а худший показатель за год был зафиксирован 26 июля и составил 0,9 метра.При этом из материалов госкорпорации следует, что новые отечественные навигационные спутники с высокоточным сигналом, а таких шесть аппаратов (всего же в системе ГЛОНАСС 28 космических аппаратов), показали в 2020 году намного большую точность, чем средний показатель по системе - 0,38 метра, что равно лучшему показателю работы американской GPS.Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии России, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал в интервью РИА Новости, что "Роскосмос" просил у правительства на новую десятилетнюю программу ГЛОНАСС 1 триллион рублей, но потом снизил свои запросы. Первоначальная просьба в три раза превышает расходы на ГЛОНАСС в 2012-2020 годах (330 миллиардов рублей). По словам Иванова, "Роскосмос" настаивает на увеличении финансирования для создания новых аппаратов с высокоточным сигналом, но потребность в них еще требуется доказать правительству.Мнение экспертовОпрошенные РИА Новости эксперты в области спутниковой навигации считают, что не стоит ставить целью развития системы ГЛОНАСС необходимость догонять американцев, поскольку текущей точности для большинства задач хватает.По его словам, точность всей российской навигационной системы вырастет, когда на орбиту будет запущено минимум 16 аппаратов с высокоточным сигналом, но спешить с заменой работающих спутников, пусть и менее точных, не стоит."Зачем повышать точность? Это очень инерционная политика. Когда системы создавались, да, надо было повышать точность. Это наследие 1980-90-х годов. Сегодня, на мой взгляд, важным является не точность, а помехозащищенность. Сейчас это ключевой параметр для военных. Достигнутых точностей в метр вполне достаточно для, например, ракетного вооружения", - сказал агентству член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин.Что касается гражданских потребителей, то, отметил Ионин, помимо точности навигации им необходимы приложения для работы с навигационными данными, которые привязывают навигационный сигнал к картам, обеспечивают повышение точности в городских условиях.

https://ria.ru/20201106/roskosmos-1583359548.html

https://ria.ru/20201019/sputniki-1580545666.html

россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей ионин, gps, глонасс (система навигации), роскосмос, москва, технологии