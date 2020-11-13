https://ria.ru/20201113/gazoprovod-1584501667.html

"Газпром" рассказал о работах по завершению "Северного потока — 2"

"Газпром" рассказал о работах по завершению "Северного потока — 2"

Nord Stream 2 AG на текущий момент прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", следует из ежеквартального отчета РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:50

2020-11-13T15:50

2020-11-13T21:51

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северный поток — 2

газпром

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Nord Stream 2 AG на текущий момент прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода "Северный поток — 2", следует из ежеквартального отчета "Газпрома"."На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения", — говорится в отчете."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50 процентов, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

https://ria.ru/20201111/sanctions-1584145084.html

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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, в мире