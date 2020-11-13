https://ria.ru/20201113/gagarin-1584442927.html

"Роскосмос" объяснил решение запатентовать фразу Юрия Гагарина "Поехали!"

"Роскосмос" объяснил решение запатентовать фразу Юрия Гагарина "Поехали!"

"Роскосмос" решил запатентовать фразу Юрия Гагарина "Поехали!", чтобы защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:41

2020-11-13T11:41

2020-11-13T13:26

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

роскосмос

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Роскосмос" решил запатентовать фразу Юрия Гагарина "Поехали!", чтобы защитить ее от тех, кому чуждо правовое поле и историческая память, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.Ранее в Роспатенте РИА Новости рассказали, что "Роскосмос" подал на регистрацию фразу "Поехали!" по таким категориям, как парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция."Последнее время теме космоса стало уделяться пристальное внимание, что порождает создание различных товаров космической тематики, есть креативные интересные проекты, с которыми мы с удовольствием сотрудничаем. Но есть и те, кому чуждо правовое поле и историческая память. Именно для того, чтобы наши обозначения были не только узнаваемыми, но и защищёнными, корпорация сейчас занимается регистрацией таких обозначений, выявлением и предупреждением различных нарушений в этой области", - сказали в пресс-службе.В госкорпорации сообщили, что инициировали регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков для защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто использует их для наименования товаров и услуг, не имеющих отношения к "Роскосмосу".О том, какие ещё, помимо "Поехали!", слова и символы пытается зарегистрировать "Роскосмос", в пресс-службе не уточнили. Но отметили, что не все бренды и образы, которые госкорпорация намерена сделать товарными знаками, смогут стать таковыми или свободно использоваться в целях популяризации ракетно-космической отрасли, так как уже являются зарегистрированными товарными знаками различных индивидуальных предпринимателей и юрлиц."Конечно, на данный момент процесс регистрации не завершен, и по каким классам корпорации удастся обеспечить правовую охрану - пока неизвестно", - заключили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20200917/gagarin-1577362856.html

https://ria.ru/20190412/1552295288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), роскосмос, юрий гагарин (космонавт), общество