Звезда сериала "Друзья" назвал возможную дату начала съемок спецвыпуска
© Фото : NBC Television 1994-2004Кадр из сериала "Друзья"
© Фото : NBC Television 1994-2004
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съемки специального выпуска телесериала "Друзья", которые несколько раз откладывались из пандемии COVID-19, пройдут в марте 2021 года, сообщил актер Мэтью Перри, исполнивший одну из главных ролей в культовом ситкоме.
"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта (2021 года – ред.). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!" - написал актер в Twitter.
В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.
В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.