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https://ria.ru/20201113/friends-1584402066.html
Звезда сериала "Друзья" назвал возможную дату начала съемок спецвыпуска
Звезда сериала "Друзья" назвал возможную дату начала съемок спецвыпуска
Съемки специального выпуска телесериала "Друзья", которые несколько раз откладывались из пандемии COVID-19, пройдут в марте 2021 года, сообщил актер Мэтью... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T03:41
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культура
мэттью перри
кортни кокс
"друзья" (сериал)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съемки специального выпуска телесериала "Друзья", которые несколько раз откладывались из пандемии COVID-19, пройдут в марте 2021 года, сообщил актер Мэтью Перри, исполнивший одну из главных ролей в культовом ситкоме.В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.
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мэттью перри, кортни кокс, "друзья" (сериал), лиза кудроу, дженнифер энистон, москва

Звезда сериала "Друзья" назвал возможную дату начала съемок спецвыпуска

03:41 13.11.2020
 
© Фото : NBC Television 1994-2004Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала Друзья - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : NBC Television 1994-2004
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Съемки специального выпуска телесериала "Друзья", которые несколько раз откладывались из пандемии COVID-19, пройдут в марте 2021 года, сообщил актер Мэтью Перри, исполнивший одну из главных ролей в культовом ситкоме.
"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта (2021 года – ред.). Похоже, что нас ждет насыщенный год. И это то, что мне так нравится!" - написал актер в Twitter.
В феврале корпорация Warner Media заявила, что актеры из "Друзей" примут участие в съемках специального выпуска сериала, который будет создан для стримингового сервиса HBO Max. В марте СМИ сообщали, что съемки выпуска сериала отложены в связи с коронавирусом, по крайней мере, до мая, но позже стало известно, что запуск HBO Max 27 мая пройдет без специального выпуска сериала "Друзья". Затем в корпорации Warner Media обещали, что съемки завершатся к концу лета.
В сентябре 2019 года ситкому "Друзья" исполнилось 25 лет. С большим успехом сериал демонстрировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год были сняты 236 серий. Главные роли в ситкоме, который по-прежнему не теряет популярности, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Как отмечает компания, в специальном выпуске они также выступят в роли исполнительных продюсеров.
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КультураМэттью ПерриКортни Кокс"Друзья" (сериал)Лиза КудроуДженнифер ЭнистонМосква
 
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