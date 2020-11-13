https://ria.ru/20201113/forum-1584469042.html
Путин примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив
Путин примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
фонд "талант и успех"
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день достаточно насыщенный, будет несколько видеоконференций, первая - это участие в пленарном заседании форума АСИ. Форум называется "Сильные идеи для нового времени", он идет уже несколько дней, и сегодня как раз президент выступит перед участниками форума и ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ", - сказал Песков.По его словам, также ожидается дискуссия."Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", это и "Сириус", и "Университет", и развитие, и итоги развития, и работа "Сириуса" в условиях ограничений, связанных с пандемией", - сообщил Песков. Он отметил, что "Сириус" является "одним из детищ президента", развитие которого глава государства держит на своем контроле.
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584148612.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "талант и успех", агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ)
и проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Сегодня день достаточно насыщенный, будет несколько видеоконференций, первая - это участие в пленарном заседании форума АСИ. Форум называется "Сильные идеи для нового времени", он идет уже несколько дней, и сегодня как раз президент выступит перед участниками форума и ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ", - сказал Песков.
По его словам, также ожидается дискуссия.
"Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", это и "Сириус", и "Университет", и развитие, и итоги развития, и работа "Сириуса" в условиях ограничений, связанных с пандемией", - сообщил Песков.
Он отметил, что "Сириус" является "одним из детищ президента", развитие которого глава государства держит на своем контроле.