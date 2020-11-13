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Путин примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив
Путин примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:33
2020-11-13T13:33
фонд "талант и успех"
агентство стратегических инициатив (аси)
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие&nbsp;в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня день достаточно насыщенный, будет несколько видеоконференций, первая - это участие в пленарном заседании форума АСИ. Форум называется "Сильные идеи для нового времени", он идет уже несколько дней, и сегодня как раз президент выступит перед участниками форума и ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ", - сказал Песков.По его словам, также ожидается дискуссия."Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", это и "Сириус", и "Университет",&nbsp;и развитие, и итоги развития, и работа "Сириуса" в условиях ограничений, связанных с пандемией", - сообщил Песков.&nbsp;Он отметил, что "Сириус" является "одним из детищ президента", развитие которого глава государства держит&nbsp;на своем контроле.
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фонд "талант и успех", агентство стратегических инициатив (аси), дмитрий песков, владимир путин, общество

Путин примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив

13:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет несколько рабочих видеоконференций, в частности, примет участие в форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) и проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день достаточно насыщенный, будет несколько видеоконференций, первая - это участие в пленарном заседании форума АСИ. Форум называется "Сильные идеи для нового времени", он идет уже несколько дней, и сегодня как раз президент выступит перед участниками форума и ему расскажут о тех самых сильных идеях в понимании АСИ", - сказал Песков.
По его словам, также ожидается дискуссия.
"Далее Путин проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", это и "Сириус", и "Университет", и развитие, и итоги развития, и работа "Сириуса" в условиях ограничений, связанных с пандемией", - сообщил Песков. 
Он отметил, что "Сириус" является "одним из детищ президента", развитие которого глава государства держит на своем контроле.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Фонд "Талант и успех"Агентство стратегических инициатив (АСИ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
 
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