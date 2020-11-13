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В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
Полиция Монреаля сообщила о том, что пока не обнаружила угроз в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, идет эвакуация людей. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T23:58
2020-11-13T23:58
2020-11-14T00:06
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Монреаля сообщила о том, что пока не обнаружила угроз в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, идет эвакуация людей.Ранее полиция сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании были выведены на крышу.
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Кадры с места возможного захвата заложников в Монреале
ахват заложников в Монреале произошел в соседнем здании рядом с монреальским офисом Ubisoft.
Об этом в Twitter написал нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт.
Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала. В районе проводится спецоперация, людей просят избегать места ее проведения.
Вероятно, сотрудников студии Ubisoft вывели на крышу в целях обеспечения безопасности
2020-11-13T23:58
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РИА Новости
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