https://ria.ru/20201113/evakuatsiya-1584573762.html

В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники

В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники

Полиция Монреаля сообщила о том, что пока не обнаружила угроз в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, идет эвакуация людей. РИА Новости, 13.11.2020

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вашингтон (город)

монреаль

канада

в мире

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Полиция Монреаля сообщила о том, что пока не обнаружила угроз в здании, где находится офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft, идет эвакуация людей.Ранее полиция сообщила о спецоперации в районе, где расположен офис компании-разработчика компьютерных игр Ubisoft. В социальных сетях сообщалось, что произошел захват заложников, сотрудники компании были выведены на крышу.

вашингтон (город)

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Кадры с места возможного захвата заложников в Монреале ахват заложников в Монреале произошел в соседнем здании рядом с монреальским офисом Ubisoft. Об этом в Twitter написал нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевитт. Полиция эту информация пока не подтверждала и не опровергала. В районе проводится спецоперация, людей просят избегать места ее проведения. Вероятно, сотрудников студии Ubisoft вывели на крышу в целях обеспечения безопасности 2020-11-13T23:58 true PT1M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), видео, монреаль, канада, в мире