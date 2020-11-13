Экспорт волгоградской продукции вырос на треть
ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Предприятия Волгоградской области за девять месяцев 2020 года поставили за рубеж продукции на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Экспорт предприятий Волгоградской области по итогам января-сентября 2020 года, согласно таможенным данным, вырос на 38,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,51 миллиарда долларов", - сообщила в ведомстве.
По информации администрации, большую часть объема экспорта приходится на промышленные предприятия региона. Они, по данным ведомства, за девять месяцев этого года отгрузили продукции на сумму 950 миллионов долларов. Лидерами по поставкам за рубеж являются металлургические заводы, их объем составил 70% от общего объема промышленного экспорта на сумму 658 миллионов долларов. Так, например, сообщает ведомство, экспорт черных металлов с января по сентябрь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На втором месте по экспорту в Волгоградской области, по данным администрации, являются предприятия химической промышленности, они за девять месяцев 2020 года продали продукции на сумму 245 миллионов долларов, что больше на 4% по сравнению с прошлым годом.
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По информации ведомства, задачу увеличить несырьевой экспорт в два раза к 2024 году поставил губернатор региона Андрей Бочаров, для этого разработан региональный проект "Промышленный экспорт Волгоградской области". В его рамках ведется привлечение инвесторов в промышленную отрасль, оказывается господдержка предприятиям. Так, по данным администрации, за последние 4 года 26 заводам удалось привлечь более 2 миллиардов рублей господдержки.