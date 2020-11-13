Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка
Волгоградская область
https://ria.ru/20201113/eksport-1584447112.html
Экспорт волгоградской продукции вырос на треть
Экспорт волгоградской продукции вырос на треть
Предприятия Волгоградской области за девять месяцев 2020 года поставили за рубеж продукции на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, что на 38% больше по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:01
2020-11-13T12:01
волгоградская область
андрей бочаров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:191:3073:1920_1400x0_80_0_0_335b9624ebeb634cc5bd5d484a4e84b2.jpg
ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Предприятия Волгоградской области за девять месяцев 2020 года поставили за рубеж продукции на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.По информации администрации, большую часть объема экспорта приходится на промышленные предприятия региона. Они, по данным ведомства, за девять месяцев этого года отгрузили продукции на сумму 950 миллионов долларов. Лидерами по поставкам за рубеж являются металлургические заводы, их объем составил 70% от общего объема промышленного экспорта на сумму 658 миллионов долларов. Так, например, сообщает ведомство, экспорт черных металлов с января по сентябрь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На втором месте по экспорту в Волгоградской области, по данным администрации, являются предприятия химической промышленности, они за девять месяцев 2020 года продали продукции на сумму 245 миллионов долларов, что больше на 4% по сравнению с прошлым годом.По информации ведомства, задачу увеличить несырьевой экспорт в два раза к 2024 году поставил губернатор региона Андрей Бочаров, для этого разработан региональный проект "Промышленный экспорт Волгоградской области". В его рамках ведется привлечение инвесторов в промышленную отрасль, оказывается господдержка предприятиям. Так, по данным администрации, за последние 4 года 26 заводам удалось привлечь более 2 миллиардов рублей господдержки.
https://ria.ru/20201110/bolnitsa-1583866758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/zaderzhanie-1583389933.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577713504_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e2ca0178dc2527bec0ef167850914674.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей бочаров, экономика

Экспорт волгоградской продукции вырос на треть

12:01 13.11.2020
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 13 ноя – РИА Новости. Предприятия Волгоградской области за девять месяцев 2020 года поставили за рубеж продукции на общую сумму свыше 1,5 миллиарда долларов, что на 38% больше по сравнению с прошлым годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
"Экспорт предприятий Волгоградской области по итогам января-сентября 2020 года, согласно таможенным данным, вырос на 38,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 1,51 миллиарда долларов", - сообщила в ведомстве.
Подготовка к открытию ковид-госпиталя в Красноярске - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 09:12Волгоградская область
Под Волгоградом открылась новая инфекционная больница на 120 мест
По информации администрации, большую часть объема экспорта приходится на промышленные предприятия региона. Они, по данным ведомства, за девять месяцев этого года отгрузили продукции на сумму 950 миллионов долларов. Лидерами по поставкам за рубеж являются металлургические заводы, их объем составил 70% от общего объема промышленного экспорта на сумму 658 миллионов долларов. Так, например, сообщает ведомство, экспорт черных металлов с января по сентябрь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На втором месте по экспорту в Волгоградской области, по данным администрации, являются предприятия химической промышленности, они за девять месяцев 2020 года продали продукции на сумму 245 миллионов долларов, что больше на 4% по сравнению с прошлым годом.
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 15:49
В Адыгее задержан боевик, готовивший теракт в Волгограде
По информации ведомства, задачу увеличить несырьевой экспорт в два раза к 2024 году поставил губернатор региона Андрей Бочаров, для этого разработан региональный проект "Промышленный экспорт Волгоградской области". В его рамках ведется привлечение инвесторов в промышленную отрасль, оказывается господдержка предприятиям. Так, по данным администрации, за последние 4 года 26 заводам удалось привлечь более 2 миллиардов рублей господдержки.
 
Волгоградская областьАндрей БочаровЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники 1:42
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
22:54Лукашенко исключил освобождение своих оппонентов из СИЗО
22:44В Монреале проводят спецоперацию после сообщений о захвате заложников
22:34Пашинян назвал отношения с Путиным очень хорошими
22:26В Крыму ответили на заявление Украины о возвращении полуострова
Лента новостейМолния