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Туризм
https://ria.ru/20201113/egipet-1584497014.html
Курорты Египта с июля приняли более 400 тысяч туристов
Курорты Египта с июля приняли более 400 тысяч туристов
С момента восстановления туризма, то есть с июля 2020, Египет принял уже около 430 тысяч туристов, сообщает Турпром. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:59
2020-11-13T15:59
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С момента восстановления туризма, то есть с июля 2020, Египет принял уже около 430 тысяч туристов, сообщает Турпром. "Есть путешественники, которые едут в Каир, а другие – в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть прибывает прямо в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — рассказал министр туризма и древностей страны Халед Аль-Анани. Он отметил, что в этом году страна приняла только 10 процентов туристов от "нормального" потока. "Но мы работаем, и у нас нет отрицательных отзывов от наших гостей", — подчеркнул он. Аль-Анани также отметил, что 60 процентов отелей в Египте получили сертификаты здоровья и безопасности после выполнения правил, установленных министерством туризма и древностей. Они соответствуют стандартам министерства здравоохранения Египта и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) вручил Египту знак "Безопасные путешествия".
https://ria.ru/20201028/egipet-1581803576.html
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шарм-эш-шейх
каир (город)
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коронавирус covid-19, воз, туризм, туристы, новости - туризм, хургада, шарм-эш-шейх, каир (город), александрия, египет, луксор

Курорты Египта с июля приняли более 400 тысяч туристов

15:59 13.11.2020
 
© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Depositphotos / OlegDoroshenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С момента восстановления туризма, то есть с июля 2020, Египет принял уже около 430 тысяч туристов, сообщает Турпром.
"Есть путешественники, которые едут в Каир, а другие – в Александрию, Луксор и Асуан. Но большая часть прибывает прямо в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — рассказал министр туризма и древностей страны Халед Аль-Анани.
Он отметил, что в этом году страна приняла только 10 процентов туристов от "нормального" потока. "Но мы работаем, и у нас нет отрицательных отзывов от наших гостей", — подчеркнул он.
Аль-Анани также отметил, что 60 процентов отелей в Египте получили сертификаты здоровья и безопасности после выполнения правил, установленных министерством туризма и древностей. Они соответствуют стандартам министерства здравоохранения Египта и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) вручил Египту знак "Безопасные путешествия".
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