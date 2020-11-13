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Сотрудников теплосети допросят после прорыва теплотрассы в Дзержинске
Сотрудников теплосети допросят после прорыва теплотрассы в Дзержинске
Директор и главный инженер коммуникаций теплосети будут допрошены после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщила старший... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T09:38
2020-11-13T09:38
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Директор и главный инженер коммуникаций теплосети будут допрошены после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.Также она отметила, что по делу назначен ряд экспертиз. Кроме того, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, а также получены объяснения собственников теплосетей.
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московская область (подмосковье)
дзержинский
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия

Сотрудников теплосети допросят после прорыва теплотрассы в Дзержинске

09:38 13.11.2020
 
© Фото : @mydzer/ВКонтактеПрорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области
Прорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : @mydzer/ВКонтакте
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Директор и главный инженер коммуникаций теплосети будут допрошены после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"В ближайшее время будут допрошены директор и главный инженер коммуникаций теплосети", - сказала Врадий.
Также она отметила, что по делу назначен ряд экспертиз. Кроме того, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, а также получены объяснения собственников теплосетей.
Прорыв трубы с горячей водой в городе Дзержинский Московской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 22:52Новости Подмосковья
Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)ДзержинскийПроисшествия
 
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