https://ria.ru/20201113/dzerzhinskiy-1584416246.html

Сотрудников теплосети допросят после прорыва теплотрассы в Дзержинске

Сотрудников теплосети допросят после прорыва теплотрассы в Дзержинске

Директор и главный инженер коммуникаций теплосети будут допрошены после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщила старший... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:38

2020-11-13T09:38

2020-11-13T09:38

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

дзержинский

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Директор и главный инженер коммуникаций теплосети будут допрошены после прорыва теплотрассы в Дзержинском, где четверо детей получили ожоги, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.Также она отметила, что по делу назначен ряд экспертиз. Кроме того, следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, а также получены объяснения собственников теплосетей.

https://ria.ru/20201112/truba-1584388150.html

московская область (подмосковье)

дзержинский

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия