В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто
09:01 13.11.2020 (обновлено: 09:12 13.11.2020)
МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На автодороге Курск – Борисоглебск произошло ДТП с участием двух автомашин. По предварительным данным, погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства аварии выясняются.
В УМВД по Курской области уточнили, что столкнулись грузовой Hyundai и автомобиль LADA Largus.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Hyundai и автомобиля LADA Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира автомобиля LADA Largus. После столкновения LADA Largus загорелся", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что авария произошла около 4.30 мск на 28-м километре автодороги Курск – Воронеж в Курском районе.
По данным полиции, LADA зарегистрирована в Ставропольском крае. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и личности погибших.