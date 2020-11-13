https://ria.ru/20201113/dtp-1584412283.html

В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто

В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто

Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:01

2020-11-13T09:01

2020-11-13T09:12

курская область

курск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584413240_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_db06fc01423ac7baf427e890e2e951a2.jpg

МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Обстоятельства аварии выясняются.В УМВД по Курской области уточнили, что столкнулись грузовой Hyundai и автомобиль LADA Largus.В управлении отметили, что авария произошла около 4.30 мск на 28-м километре автодороги Курск – Воронеж в Курском районе.По данным полиции, LADA зарегистрирована в Ставропольском крае. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и личности погибших.

https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html

курская область

курск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, курск, происшествия