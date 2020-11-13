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В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто
В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто
Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 13.11.2020
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курская область
курск
происшествия
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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Обстоятельства аварии выясняются.В УМВД по Курской области уточнили, что столкнулись грузовой Hyundai и автомобиль LADA Largus.В управлении отметили, что авария произошла около 4.30 мск на 28-м километре автодороги Курск – Воронеж в Курском районе.По данным полиции, LADA зарегистрирована в Ставропольском крае. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и личности погибших.
https://ria.ru/20201113/dtp-1584404430.html
курская область
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курская область, курск, происшествия

В Курской области четыре человека погибли при столкновении двух авто

09:01 13.11.2020 (обновлено: 09:12 13.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС по Курской областиДТП вблизи села Беседино Курского района
ДТП вблизи села Беседино Курского района - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : ГУ МЧС по Курской области
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МОСКВА/ВОРОНЕЖ, 13 ноя – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении двух автомобилей в Курской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На автодороге Курск – Борисоглебск произошло ДТП с участием двух автомашин. По предварительным данным, погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства аварии выясняются.
В УМВД по Курской области уточнили, что столкнулись грузовой Hyundai и автомобиль LADA Largus.
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Березовском районе с участием микроавтобуса - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
06:17
В ДТП с маршрутным автобусом в Красноярском крае погибли два человека
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение грузового автомобиля Hyundai и автомобиля LADA Largus. В результате ДТП погибли оба водителя, а также два пассажира автомобиля LADA Largus. После столкновения LADA Largus загорелся", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что авария произошла около 4.30 мск на 28-м километре автодороги Курск – Воронеж в Курском районе.
По данным полиции, LADA зарегистрирована в Ставропольском крае. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП и личности погибших.
 
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